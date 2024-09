Carla Meyer lanzó candidatura por Valparaíso junto a cartas oficialistas y criticando "falta de convocatoria" de Camila Nieto

Todo parece indicar que el “bromance” Mundaca-Sharp habría llegado a su fin, o al menos está en pausa de aquí al 27 de octubre. Este jueves en la tarde, la candidata del movimiento Transformar Chile y “delfín” del actual alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, Carla Meyer, realizó el lanzamiento de su campaña justo previo al inicio de las Fiestas Patrias, en la sala Rívoli, inmueble histórico de Valparaíso, y en un evento que tuvo videos, discurso, resumen de sus ejes programáticos, pizzas y hasta bandas en vivo, la ex directora de Dideco del Municipio Ciudadano reunió a cientos de personas que vitorearon su nombre, entre ellos varios candidatos a concejales y consejeros regionales no sólo de Transformar Chile sino que también del oficialismo, pero pese a invitar a los tres candidatos a gobernador, sólo uno llegó: Octavio González, expresidente del Partido Humanista y uno de los fundadores del Frente Amplio, quien va como independiente que va en un cupo del Partido Popular.

Al evento asistieron candidatos de otros partidos, como Priscilla Fleming, candidata a Core independiente por la Federación Regionalista Verde Social; Emilio Estay, candidato a concejal independiente por el Partido Popular, Joselin Argandoña, candidata a concejal por el Partido Popular; y Jaime Gonzalez, militante del Partido Humanista, candidato a concejal por la lista de Partido Popular. De hecho, pese a que no fue el candidato a gobernador de FRVS, Felipe Ríos, sí asistió su secretario general, Jorge Díaz. Pero de Rodrigo Mundaca no hubo luces…

De acuerdo a fuentes cercanas al comando de Carla Meyer, se invitó a los tres candidatos de izquierda que buscan ser gobernadores, es decir, además de González, estaba invitado Ríos, apoyado por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y el Partido Liberal (PL); y el actual gobernador Rodrigo Mundaca, quien busca su reelección como independiente en un cupo del Frente Amplio. Según respondieron a Puranoticia.cl los cercanos a Meyer, Mundaca no confirmó asistencia y acusó problemas de agenda, y Ríos se reuniría con ella la próxima semana.

El equipo del gobernador, por su parte, informó que éste se encontraba el jueves en la tarde en el Parque Cultural Valparaíso (PCdV) realizando el primer Cosoc del Gobierno Regional, evento que, de acuerdo a fuentes cercanas a Mundaca, terminó a eso de las 19:00 horas, justo cuando comenzaba el lanzamiento de Meyer. Sin embargo, Mundaca después de esta actividad fue a la caleta El Membrillo para "ponerse a disposición" por la desaparición y fallecimiento de un patrón de lancha, aunque previamente tampoco había confirmado su asistencia al lanzamiento...

LA AMISTAD QUE NO SE HA VISTO

Es sabido que González es cercano a Jorge Sharp. Ambos tienen una visión parecida en cuanto a la gobernanza participativa, pero así también lo es -o era, más bien- Mundaca. Para las primarias de gobernadores de fines de 2020, Sharp apoyó públicamente a Mundaca en cuanto video y red social se pudo ver, y así también lo hizo el ahora gobernador con el ahora alcalde.

“Quiero enviarle un cariñoso saludo a mi amigo el alcalde Jorge Sharp que en este minuto se encuentra en la plaza Victoria recolectando firmas de patrocinio para su candidatura, para continuar siendo el alcalde ciudadano que la comuna de Valparaíso se merece. Espero que tenga éxito y no me cabe ninguna duda de que lo va a tener” decía Mundaca en un video en diciembre de 2020, al que Sharp respondía posteándolo en sus redes sociales con el siguiente mensaje: “Muchas gracias querido amigo y compañero Rodrigo Mundaca! En abril vamos con todo por más Alcaldía Ciudadana y una Gobernación Regional para la gente!”.

Se podía entender aquella amistad no sólo por coincidir en el pensamiento de izquierda, sino también por las cifras que a ambos beneficiaban. Si el alcalde Sharp ganó en 2021 con 64.832 votos de un total de 114.929 votos emitidos en Valparaíso; Rodrigo Mundaca ganó su gobernación en primera vuelta con 58.095 votos de 112.896 votos emitidos.

Sin embargo, de aquello poco estaría quedando. Aunque a la gran parte de los asistentes no le importó no verlo en la primera fila como antaño, lo cierto es que la ausencia de Rodrigo Mundaca del lanzamiento de campaña fue resentida por parte de quienes esperaban ver aquella dupla del 2021 en terreno otra vez.

"RODRIGO SE COMPRÓ UN PROBLEMA SOLO"

“Entendemos que algunas veces este proyecto ciudadano les incomoda, tienen intereses políticos en otros lados entonces tienen que responder a otros patrones”, criticó Octavio González, quien fue el único candidato a gobernador que fue.

“Cuando tú decides ser el candidato del Gobierno ése es un favor que se le hace al ser el candidato único de una coalición tan amplia, por lo tanto debes pagar ciertos niveles de cuenta y una de las cuentas es que tiene restringido el apoyo a los candidatos ciudadanos e independientes. Sin duda eso lo complica”, opinó González.

Según el candidato del Partido Popular “Rodrigo se compró un problema solo… ser candidato hoy día de un gobierno que tiene una valoración del 23% le coloca un techo corto muy complicado, así que yo creo que está complicado Rodrigo, sin duda. Ya está complicado, él ganó en primera vuelta, fue el único que ganó en primera vuelta, y el que hoy día ya no lo tenga seguro y que haya segunda vuelta ya es una derrota, sin duda. Y segundo, que haya alternativas dentro del mundo animalista, ecologista, dentro del mundo de izquierda, es un segundo problema".

Añadió: "Así como nuestra candidatura a gobernación es independiente de izquierda, la alcaldía de Carla Meyer es independiente y por cierto no responde a partidos políticos. Hay otras candidaturas a alcaldía por Valparaíso que responden a sus jefes que son los partidos políticos y si tienen candidatos a gobernadores son de ese mismo mundo, les incomoda”.

SHARP: "SIGUE SIENDO UNA INCÓGNITA" QUÉ CREE EL GOBERNADOR DE ESTOS ENCUENTROS

Para el propio alcalde Sharp, fue sorpresivo: “Sigue siendo una incógnita qué es lo que el gobernador Mundaca pueda creer de estos encuentros. El gobernador debería mirar, quizás, con otros ojos el proceso de construcción que la Alcaldía Ciudadana ha realizado durante estos 8 años. La convocatoria que se ha realizado hoy día acá no creo que la pueda realizar otra candidatura. No sé qué significa esto, sería injusto suponer algo respecto de la conducta de Rodrigo, tengo profundo respeto por la labor que ha desempeñado”.

Sin embargo, reflexionó sobre el tema, expresando que “independiente de lo que haga Rodrigo, la candidatura de Carla es más convocante que cualquier otra candidatura, de hecho su candidatura no sólo logra llegar al mundo independiente sino que ha logrado encantar a importantes sectores del oficialismo… hay candidaturas oficialistas presentes en el lanzamiento de Carla a nivel de concejales. Para ganar una elección se requiere construir mayorías electorales, no apoyar candidaturas de nicho”.

En cuanto a la ausencia de Felipe Ríos, contó que “estamos a la espera de una conversación con él, no la hemos podido tener ahora, entendemos que él tiene un nuevo equipo político con el que tenemos un grado de sintonía, por tanto vamos a ver si se abren las conversaciones para escuchar las propuestas que Felipe Ríos pueda tener desde la perspectiva de Transformar Chile”.

Para Carla Meyer, por su parte, la ausencia de Mundaca es parte de una decisión de él, pero advierte que su candidatura es más convocante que la de Nieto: “Las personas que vienen son las que, por un lado, les parece importante y necesario, y por otro, las que efectivamente quieren hacerlo", dijo sobre la ausencia de Mundaca.

Además, mencionó que "valoro mucho la presencia de las candidaturas del oficialismo, creo que eso marca la falta de convocatoria y liderazgo que puede tener la candidatura del oficialismo en la comuna frente a una posibilidad de apertura y construcción que es la que nosotros estamos levantando, una candidatura independiente que pone al centro el bienestar de las personas y no estar con competencias estériles que no conducen a nada”.

¿A quién apoya Mundaca? Difícil saberlo, puede que él tampoco lo tenga decidido y lo descubra cuando entre al box de votación el 26 o 27 de octubre. ¿Quizás el bromance no fue más que un conveniente acuerdo político basado en cifras más que otra cosa? Sobre esto último, no hay que olvidar que en la reelección del 2021 de Jorge Sharp éste contó con apoyos de parte del Frente Amplio y hasta del Partido Comunista, cosa que este año es bastante distinta, con una candidata como Camila Nieto apoyada no sólo por el Frente Amplio -partido más grande en cuanto a militantes en el país- sino que por el segundo partido más grande, el PC, y buena parte del Socialismo Democrático, donde está el PS, tercer partido con más militantes. Quizás allí está la respuesta. O quizás fueron problemas de agenda.

