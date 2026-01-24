Carabineros rescató a tres personas aisladas por crecida del Río Loa

Carabineros del Retén Ascotán (F) rescataron a tres personas que quedaron aisladas luego de que el vehículo en el que se desplazaban quedara atascado producto de la crecida del Río Loa.

El hecho se registró en medio de condiciones meteorológicas adversas que han afectado a la provincia, lo que provocó un aumento del caudal y generó riesgo para quienes se encontraban en el sector.

El jefe de la Tenencia de Ollagüe, teniente Matías Palacios, explicó que al llegar al lugar se constató que las tres personas realizaban trabajos de reparación en viviendas de la comunidad de Paira y quedaron aisladas en la ribera norte del Loa.

Según detalló la autoridad policial, los afectados no lograron percatarse oportunamente del incremento del caudal, lo que les impidió desplazarse con seguridad y los dejó sin posibilidad de retorno inmediato.

Ante esta situación, el personal desplegó de forma oportuna el protocolo de rescate, logrando trasladarlos a un lugar seguro. El procedimiento finalizó sin personas lesionadas y los involucrados se encuentran en buen estado, reiterándose el llamado a extremar precauciones y evitar traslados innecesarios frente a eventos climáticos de esta naturaleza.

PURANOTICIA