Carabineros incautó cerca de 1.500 armas en la región de La Araucanía durante el 2025

La Autoridad Fiscalizadora del Departamento OS-11 de Carabineros y las patrullas territoriales de las comisarías creadas para reforzar la fiscalización en la región de La Araucanía lograron un aumento del 77,6% en la incautación de armas durante 2025, en comparación con el año anterior.

El resultado considera tanto el armamento decomisado en procedimientos policiales como el entregado de manera voluntaria.

El General Miguel Herrera, jefe de Zona de Carabineros Araucanía, junto al delegado presidencial regional, Eduardo Abdala, y el seremi de seguridad, Israel Campusano, informaron que el trabajo de fiscalización permitió decomisar un total de 1.453 armas en 2025. De ellas, 908 fueron entregadas voluntariamente y 545 incautadas en procedimientos policiales.

El operativo se apoyó en medios logísticos y en las Patrullas de Control de Armas desplegadas en distintas comisarías, lo que fortaleció el control de armas inscritas por la Autoridad Fiscalizadora OS-11. El objetivo fue mejorar la seguridad pública y prevenir delitos asociados al uso de armamento.

Gracias a este esfuerzo coordinado, Carabineros revisó 9.046 armas inscritas, lo que representa un incremento del 43,9% respecto de 2024, cuando se registraron 6.285 fiscalizaciones.

El General Herrera destacó que “la capacidad que tiene la institución, tal como lo ha orientado nuestro General Director en cuanto a la presencia, realizando control y fiscalización a través de una prevención activa en un trabajo ordenado para el OS-11 y la creación de patrullas de control de armas en la región, permitieron estar por sobre la media de porcentaje de armas fiscalizadas y que en definitiva culminó con una incautación de 1.453 armas, 908 fueron entregadas en forma voluntaria y 545 son las armas que fueron incautadas en procedimientos”.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía: “La recomendación de Carabineros es que las personas entreguen sus armas, dejen a las policías efectuar la labor preventiva para que no resulten personas civiles heridas (…) ojalá hacer entrega de ellas a la Autoridad Fiscalizadora ya que muchas de las armas que están en domicilios particulares son robadas, son hurtadas y en definitiva se prestan para armar a personas que tienen intenciones criminales”.

El delegado presidencial, Eduardo Abdala, valoró el “extraordinario trabajo realizado por Carabineros en materia de incautación de armas, reconociendo su labor de fiscalización, señalar de que la ley establece un porcentaje base para efectos de hacer fiscalización de armas de un 10% y acá se alcanzó casi un 18%, lo que permitió además llevar adelante un proceso de recuperación de armas muy importante para hacer de La Araucanía una región más segura”.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Israel Campusano, subrayó que “el Gobierno ha definido dos prioridades en su plan regional contra el crimen organizado, la fiscalización de armas y drogas; se ha incrementado la fiscalización de Carabineros en un 43% y la incautación de armas en un 77%, resultando el pasado año 2025 en casi 1.500 armas menos en poder de la delincuencia”.

