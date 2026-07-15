Carabineros en la región de Ñuble desvinculó a cinco funcionarios de Chillán por "exceder funciones legales"

Cinco carabineros de la Segunda Comisaría de Chillán fueron desvinculados por haber incurrido en actuaciones que se apartaron de los protocolos institucionales y excedieron las funciones establecidas para su labor policial.

La Prefectura de Carabineros Ñuble señaló que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público y que, además, se inició un sumario administrativo para establecer las eventuales responsabilidades correspondientes.

La institución señaló que la medida se adoptó en el marco de "los permanentes controles internos y mecanismos de supervisión institucional destinados a revisar y evaluar los procedimientos policiales".

Cabe señalar que los exuniformados deberán comparecer durante este jueves ante el Juzgado de Garantía para el respectivo control de detención y posterior formalización.

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