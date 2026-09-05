Carabineros difunde fotografía de condenado por homicidio que se fugó tras salir a bautizo en Copiapó

Carabineros publicó la identidad y fotografía de Néstor Jair Quiñones Hernández, un joven de 21 años condenado a 10 años de cárcel por homicidio calificado, con el objetivo de acelerar su ubicación luego de que se fugara tras ser autorizado a salir del recinto penitenciario para asistir a los preparativos y al bautizo de su hijo en Copiapó.

Según confirmó la Fiscalía Regional de Atacama, esa autorización fue otorgada por el Juzgado de Garantía de Copiapó a petición de la propia defensa de Quiñones, pero "sin la realización de una audiencia previa en que pudiera intervenir el Ministerio Público".

Ese vacío procesal es justamente lo que ahora investiga el organismo persecutor, que busca esclarecer las circunstancias exactas de la fuga y determinar si hubo participación de terceros en el proceso, con miras a establecer eventuales responsabilidades penales.

El caso también generó la reacción del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien cuestionó a través de sus redes sociales que el tribunal autorizara la salida sin custodia ni medidas de seguridad como esposas o grilletes.

"Ninguna consideración particular puede prevalecer sobre el bien común ni ignorar el riesgo que supone permitir que un condenado por homicidio salga sin custodia", señaló el secretario de Estado.

Con el objetivo de dar con su paradero, la Fiscalía instruyó órdenes de búsqueda y de detención tanto a la Policía de Investigaciones (PDI) como a Carabineros, disponiendo diligencias dentro y fuera de la Región de Atacama.

De acuerdo con la descripción entregada por la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas (SEBV), Quiñones mide 1,83 metros, tiene contextura delgada, tez morena, cabello negro y una cicatriz visible en el pómulo izquierdo como seña particular.

Desde la institución policial pidieron a la ciudadanía no intentar abordar ni enfrentar al prófugo bajo ninguna circunstancia, y canalizar cualquier antecedente directamente a Carabineros.

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