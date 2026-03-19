Carabineros desmiente a Fiscalía y asegura que sargento Javier Figueroa sigue con vida

Carabineros desmintió la información entregada por la Fiscalía Regional de Los Lagos, la cual daba cuenta del fallecimiento del sargento segundo Javier Figueroa, quien fue baleado el pasado 11 de marzo en medio de un procedimiento policial en Puerto Varas.

"A nombre de todos sus funcionarios y fiscales, envía las más sentidas condolencias a Carabineros de Chile, a los compañeros de labores y a la familia del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla (QEPD)", indicó el órgano.

Sin embargo, minutos más tarde Carabineros salió a rectificar tal información, indicando que los antecedentes que manejan es que el sargento segundo atacado la semana pasada se mantiene conectado a la espera de procedimientos médicos.

En la declaración, Carabineros agradeció las muestras de cariño y respeto, pero enfatizó que “hasta ahora no hemos recibido parte médico que dé cuenta del fallecimiento. La única persona que puede constatar la muerte de alguien es un médico”.

De todas maneras, reconocieron que la situación del uniformado es “compleja y casi irreversible”, señalando que la jornada de este jueves será “delicada y decisiva”.

Pese a los informado por la Fiscalía Regional de Los Lagos, y luego por la PDI y la Delegación Presidencial Provincial de Osorno, Carabineros aseguró que cualquier novedad será informada oportunamente por los canales oficiales.

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