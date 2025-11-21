Carabineros decomisa 480 mil cajetillas de cigarro de contrabando en paso Chacalluta

La gira por la macrozona norte del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, finalizó con la presentación de un operativo fronterizo en Chacalluta, que logró la incautación de un millonario cargamento de cigarrillos de contrabando.

El procedimiento fue dado a conocer en dependencias de la 4ª Comisaría de Chacalluta, junto a las autoridades que, además, recorrieron las regiones de Antofagasta, Tarapacá y el sector altiplánico de la región de Arica y Parinacota.

Según lo informado por el general Marcelo Araya, el procedimiento transcurrió en el marco de un control vehicular preventivo, donde Carabineros fiscalizó un camión de matrícula boliviana en la ruta internacional 11-CH, comprobando que las puertas del contenedor no mantenían los sellos de seguridad respectivos, una irregularidad clave en este tipo de ilícitos.

En el interior de la máquina, se encontraron con numerosas cajas que contenían cigarrillos de procedencia extranjera. El conteo y peritaje realizado en la Unidad policial reveló la magnitud del contrabando. Se estima un total aproximado de 960 pacas. Cada una contiene 50 cartones (500 cajetillas), alcanzando un total aproximado de 480.000 cajetillas.

Tomando como valor referencial $2.500 por cajetilla, el avalúo preliminar del cargamento asciende a la cifra de 1.200 millones de pesos.

El ministro Cordero resaltó que “uno de los problemas principales de seguridad de esta región, mirando al futuro, está asociado a las estructuras criminales que están vinculadas al contrabando y sus diversas manifestaciones”.

Cordero felicitó el trabajo que está realizando Carabineros para detener a estructuras “que provocan violencia y daño a las comunidades locales, por lo que es relevante preocuparse de estos delitos y no tan solo de la droga u otro tipo de contrabandos, que en esta zona en particular, también afecta en el ámbito fitosanitario de nuestro país”.

