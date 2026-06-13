Carabineros de Coquimbo incorpora moderno helicóptero para reforzar seguridad y respuesta ante posibles emergencias

En el marco del Convenio de Programación 2026-2030, el Gobierno Regional realizó la entrega de un helicóptero multipropósito destinado a la Sección Aérea dependiente de la Zona de Carabineros Coquimbo.

La incorporación de esta aeronave representa un importante avance en materia de seguridad pública, conectividad regional y capacidad de respuesta ante emergencias, beneficiando directamente a los habitantes de las tres provincias de la región: Elqui, Limarí y Choapa.

Esta adquisición refleja el trabajo colaborativo y estratégico entre el Gobierno Regional y la policía uniformada, orientado a fortalecer las capacidades institucionales y entregar un servicio más oportuno y eficiente a la comunidad, especialmente en sectores rurales, aislados y de difícil acceso.

La aeronave corresponde a un helicóptero Airbus H135, modelo bimotor ligero multipropósito reconocido internacionalmente por sus altos estándares de seguridad, versatilidad y eficiencia operacional.

Su variante T3H incorpora mejoras tecnológicas que permiten una mayor capacidad de carga y un rendimiento superior en condiciones de altura y temperaturas elevadas, características ideales para la geografía cordillerana y semiárida de la Región de Coquimbo.

Dentro de sus principales capacidades operativas destacan una autonomía de vuelo cercana a las 3 horas y un alcance de hasta 630 kilómetros.

Esta nueva herramienta permitirá reforzar diversas áreas de servicio, seguridad y orden público, siendo un directo apoyo a patrullajes preventivos aéreos, a operaciones tácticas y operativas en conjunto a unidades terrestres, servicios aeromédicos de emergencia, búsqueda, rescate localización y salvamento de personas extraviadas o en situaciones de emergencia, como también en fiscalización de tránsito y conectividad y en el despliegue oportuno ante catástrofes naturales.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, destacó que “además de los servicios policiales, esta aeronave permitirá fortalecer la conectividad y llegar a lugares donde existen situaciones complejas y de difícil acceso. Esta tecnología reforzará la eficiencia en el combate al crimen organizado y la capacidad de respuesta frente a catástrofes”.

PURANOTICIA