Carabineros de Atacama incautó más de 151 kilos de diferentes drogas

Carabineros, gracias a los servicios preventivos en la macrozona norte, enmarcados en el control carretera y el plan Verano Seguro, permitió la incautación de 151 kilos de diferentes sustancias ilegales provenientes de la zona norte del país.

Fue este despliegue operativo el que permitió interceptar este millonario cargamento de drogas que supera los mil 400 millones de pesos y que tendría como destino final el sur del país.

Así lo dieron a conocer el prefecto (s) de Atacama, teniente coronel Marcelo Ramírez Palma, junto al fiscal Sebastián Coya González y el seremi de Gobierno Sebastián Fergadiotti López.

En un control selectivo de vehículos provenientes del norte del país en la Ruta 5 Norte, sector de la comuna de Chañaral, el personal del O.S.7 Atacama, al realizar una fiscalización a un vehículo station wagon, se percatan de la presencia de sustancias ilícitas establecidas en la ley de drogas N° 20.000, las cuales era trasladadas en la parte posterior del móvil.

El conductor y único ocupante del vehículo tras ser fiscalizado acelera repentinamente el automóvil dándose a la fuga en dirección sur, con el fin de eludir el control policial, siendo alcanzado por el personal O.S.7.

Fue así como se procedió a la incautación de 151 kilos 145 gramos de (marihuana, clorhidrato de cocaína y pasta base de cocaína), evitando que 301.000 dosis llegaran a su destino.

El avalúo total de la droga alcanza los mil cuatrocientos millones de pesos aproximadamente.

En virtud a lo anterior, se logró la detención de una persona de nacionalidad chilena, de 32 años.

Frente a la cantidad de droga incautada en estos dos primeros meses del año, el fiscal de la Unidad SACFI de la Fiscalía de Atacama, Sebastián Coya González, indicó que al llevar aproximadamente la mitad de todo lo que se detectó en el año 2025 se demuestra el efectivo trabajo que está desarrollando la Fiscalía y persona del OS-7 de Carabineros frente al combate diario del delito de tráfico de droga.

“La droga incautada en este año 2026 no hace más que reforzar el trabajo de Carabineros porque demuestra que están realizando más controles y llevando a cabo más diligencias investigativas a partir de las órdenes que emanan desde el Ministerio Público. Todo ello, conlleva a más incautaciones e imputados detenidos por la comisión de estos delitos”, dijo el fiscal.

Sebastián Coya agregó que la función indagatoria de la Fiscalía busca, a partir de la detección de droga por parte de Carabineros, investigar respecto de quienes financian este tipo de traslados de droga, ya que hay señales que dan cuenta de la existencia de agrupaciones criminales dedicadas a este ilícito.

Respecto del imputado detenido en este procedimiento, el fiscal informó que fue sometido a la audiencia de control de detención y formalización de cargos, instancia judicial en que la Fiscalía solicitó y obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva por lo que quedó privado de libertad en un recinto penitenciario.

El seremi Fergadiotti López, en tanto, destacó y valoró la coordinación en el trabajo interinstitucional entre Carabineros y Fiscalía que ha permitido sacar de circulación este importante cargamento de drogas, superando a la fecha las tres toneladas.

PURANOTICIA