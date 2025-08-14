Carabinero que se dirigía a un procedimiento policial en Talca falleció tras chocar en su motocicleta contra un árbol

Click acá para ir directamente al contenido
El siniestro donde falleció el funcionario que pertenecía al Grupo Centauro se produjo en la intersección de calle 11 Oriente con 4 Sur.

Jueves 14 de agosto de 2025 23:56
Un sargento de Carabineros falleció tras sufrir un accidente en motocicleta en el centro de Talca, región del Maule.

El siniestro donde falleció el funcionario que pertenecía al Grupo Centauro se produjo en la intersección de calle 11 Oriente con 4 Sur.

El uniformado se desplazaba de sur a norte para un procedimiento por robo que se registraba en la Alameda Libertador Bernardo O’Higgins con 8 Oriente.

El sargento perdió el control de su motocicleta y se estrelló contra un árbol, durante la noche de este jueves.

Cabe señalar que las graves lesiones le causaron la muerte en el Hospital Regional de Talca.

(Imagen: @fdo2000)

