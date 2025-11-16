Carabinero muere por herida de bala al interior de cuartel en Ercilla: indagan si lesión fue autoinfligida o si participaron terceros

Un teniente de Carabineros murió al interior del cuartel de la zona de Control de Orden Público en la localidad de Pailahueque, en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía.

El funcionario recibió un impacto de bala durante la madrugada de este domingo y fue trasladado hasta el servicio de urgencia de la comuna de Victoria.

Luego, se activó un operativo urgente para intentar mantenerlo con vida. El funcionario fue trasladado en el helicóptero institucional hacia el Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco, ingresando en estado crítico.

Según información preliminar, el teniente sufrió al menos dos paros cardiacos durante el vuelo, falleciendo después.

Carabineros y el Ministerio Público se encuentran investigando si el funcionario se autoinfligió esta lesión con su arma de servicio, o si esta fue provocada por terceros.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA