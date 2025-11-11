Carabinero hiere de bala en la cabeza a menor que le disparó primero durante persecución en Concepción

Un menor que se movilizaba en un vehículo robado resultó baleado en la cabeza por un carabinero después de disparar contra el funcionario policial, en la comuna San Pedro de la Paz, Región del Biobío.

Según informó radio Bío Bío, recopilada por Radio Bío Bío, los hechos comenzaron la noche del lunes en el centro de de Concepción con el robo de un vehículo por parte de dos menores.

Esto derivó en una persecución por parte de Carabineros de la Primera Comisaría de Concepción, quienes les dieron alcance en la avenida Pedro Aguirre Cerda, en San Pedro de La Paz.

En el momento en que el personal policial intentó fiscalizar a los sujetos, uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó, por lo que uno de los carabineros respondió al ataque.

Uno de los delincuentes recibió una herida de bala en su cabeza por lo que fue trasladado hasta el Hospital Regional de Concepción. El segundo sujeto fue detenido. Ambos tienen antecedentes policiales.

