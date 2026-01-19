Carabinera resultó con el 25% de su cuerpo quemado tras colaborar en la evacuación de familiares por incendio en Concepción

Una carabinera sufrió lesiones de gravedad al ayudar a familiares en Concepción, en medio de los incendios forestales que afectan a la región del Biobío.

La cabo 1ª Makarena Moreno, que pertenece a la 6ª Comisaría de San Pedro de la Paz resultó con el 25% de su cuerpo quemado.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, visitó a la funcionaria e informó que "resultó con el 25% de su cuerpo quemado, y también están afectadas sus vías respiratorias".

La cabo fue alcanzada por las llamas cuando se encontraba colaborando en la evacuación de un inmueble amenazado por el avance del siniestro.

La funcionaria había sido hospitalizada fuera de riesgo vital en la Clínica Sanatorio Alemán.

Sin embargo, el estado de salud de la carabinera se agravó por lo que fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos, en condición grave, con soporte de ventilación mecánica y en riesgo vital.

Por la de su estado, fue trasladada en un avión ambulancia de la institución hasta la Clínica Indisa en la región Metropolitana.

Cabe señalar que Carabineros activó la red de apoyo institucional para acompañar a la funcionaria y a su familia.

