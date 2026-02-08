Capturan en Concepción a hombre de 61 años acusado por homicidio tras pelea bajo consumo de alcohol

Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Concepción detuvieron este domingo a un hombre de 61 años, quien era intensamente buscado por su presunta responsabilidad en un homicidio ocurrido en diciembre de 2025.

Según explicó el comisario Mauricio Gaete, el crimen se produjo en el contexto del consumo de bebidas alcohólicas, situación que derivó en una discusión entre el imputado y la víctima, escalando posteriormente en una agresión de extrema violencia.

Durante el ataque, la víctima fue golpeada en el rostro con un objeto contundente, lo que provocó su caída y un fuerte impacto en la cabeza. A raíz de estas lesiones, la persona resultó con heridas de carácter grave.

Debido a la gravedad de su estado de salud, la víctima permaneció internada en el Hospital Regional de Concepción, donde finalmente falleció días después producto de las complicaciones derivadas del ataque.

Tras diversas diligencias investigativas, la PDI logró establecer la responsabilidad del imputado, quien será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Concepción para su control de detención, instancia en la que se definirán las medidas cautelares correspondientes.

