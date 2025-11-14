Capturan en Calama a banda extranjera que mantenía armamento y 371 kilos de drogas

Con cinco detenidos de nacionalidad extranjera y la incautación de 371 kilos de marihuana, además de armamento y municiones, finalizó una investigación conjunta de la Fiscalía de Calama y carabineros de OS7 El Loa.

El procedimiento comenzó con una entrega controlada en el sector conocido como Las Tomas de Calama, diligencia donde se detuvo a dos imputados colombianos.

Pocas horas después, el equipo de investigación concretó el allanamiento a un domicilio en la misma ciudad, capturando a una mujer boliviana y otros dos ciudadanos colombianos.

Junto a la detención de los cinco imputados y la recuperación de la droga, se incautaron tres pistolas sin registro o con su número de serie borrado, tres cargadores, municiones y un vehículo, entre otras especies de interés.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, resaltó la alta peligrosidad de la banda detenida, lo que queda en evidencia no sólo con la incautación de armas y municiones, sino que además con el hecho que uno de los detenidos apuntó contra los carabineros y otro había participado previamente en un homicidio frustrado.

“Por el poder de fuego que tenían, por su proceder al momento de la detención y por el historial de algunos de sus integrantes, sobre todo uno que tenía orden detención por homicidio frustrado, claramente se trata de una estructura muy peligrosa que pudo ser detenida gracias al trabajo conjunto con Carabineros”, dijo.

Por su parte, el jefe de Operaciones de la Zona de Carabineros Antofagasta, coronel Walter Siefert, atribuyó las altas cifras de incautaciones a la estrategia operativa desplegada este año en la región, y que se ha traducido en un aumento de los controles preventivos y una mayor coordinación con el Ministerio Público en aspectos investigativos.

“Todo esto es una mixtura que lleva a que nosotros como región tengamos más de 26 toneladas de drogas (20 de ellas incautadas por Carabineros), que es algo histórico para las instituciones que nos dedicamos a combatir estos ilícitos”, manifestó el oficial.

Los cinco detenidos se mantienen con su detención ampliada y serán formalizados este viernes en el Juzgado de Garantía de Calama.

PURANOTICIA