Capturan a tres extranjeros que ingresaban drogas a la cárcel de Valdivia mediante “pelotazos”

Gracias al trabajo de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Los Ríos, en conjunto con la Policía de Investigaciones de Valdivia, se logró la detención de tres ciudadanos venezolanos por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Los imputados, todos en situación migratoria irregular y con ingreso clandestino al país, mantenían una estructura de organización delictual destinada al ingreso de sustancias ilícitas al Complejo Penitenciario de Valdivia mediante el método conocido como “lanzamiento de pelotazos”.

Durante el procedimiento, desarrollado en una cabaña arrendada que los imputados utilizaban como centro de operaciones, se incautaron diversos tipos de droga como clorhidrato de cocaína, cocaína base, ketamina y cannabis sativa, además de comprimidos de clonazepam y materiales utilizados para el empaquetamiento y lanzamiento de la droga hacia el recinto penitenciario.

Uno de los detenidos mantenía una orden de detención vigente emanada del Juzgado de Garantía de Viña del Mar por delitos de asociación criminal, tráfico ilícito de drogas, homicidio, lavado de activos e infracción a la Ley de Armas, y sería integrante del Tren de Aragua que operaba en la región de Valparaíso.

La Fiscalía de Los Ríos continúa las diligencias investigativas junto a la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI.

PURANOTICIA