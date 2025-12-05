Capitán del Ejército falleció tras sufrir accidente mientras practicaba parapentismo en sector Palo Buque de Iquique

El Ejército informó el fallecimiento de un capitán que este viernes capotó mientras se encontraba practicando parapentismo en la comuna de Iquique.

La Fiscalía local inició una investigación para aclarar lo ocurrido.

"La VI División del Ejército informa el lamentable y sensible fallecimiento del Capitán Gustavo Martínez Fuenzalida (Q.E.P.D.), quien este viernes 5 de diciembre, mientras se encontraba desarrollando la práctica del parapentismo en el sector de Palo Buque capotó, perdiendo la vida en el lugar", señaló un comunicado.

"La Fiscalía Local de Iquique se encuentra investigando las causas que originaron este lamentable accidente, del oficial que se desempeñaba en el Comando Conjunto Norte", añadió la nota oficial.

Finalmente, expresó que "la VI División se encuentra entregando todos los apoyos correspondientes a la familia del oficial fallecido, expresando su profundo pesar por la pérdida irreparable de uno de sus camaradas".

