Candidatura de la 'sharpista' Carla Meyer estaría fracturando al oficialismo en Valparaíso

El 18 de julio de 2021, el independiente Sebastián Sichel se quedó –contra todo pronóstico– con la Primaria Presidencial de Chile Vamos, superando al favorito Joaquín Lavín (UDI), pero también a Mario Desbordes (RN) e Ignacio Briones (Evópoli).

Si bien, el compromiso era que toda la coalición lo apoyara en la Elección Presidencial de noviembre de ese año, lo cierto es que muchos de los candidatos de la centro-derecha al Congreso decidieron darle su apoyo a José Antonio Kast, a quien veían más fuerte electoralmente para competirle a Gabriel Boric (Frente Amplio).

Cabe recordar que el ex Ministro de Desarrollo Social y ex Presidente de BancoEstado quedó en tercer lugar de la primera vuelta presidencial, quedando por detrás del líder del Partido Republicano y del ex Diputado por Magallanes, quienes en diciembre deberían enfrentarse cara a cara en la segunda vuelta por llegar a La Moneda.

Un fenómeno similar es el que se estaría gestando en Valparaíso para esta Elección Municipal del 26 y 27 de octubre, pues desde el sharpismo se tomó conocimiento de que no son pocos quienes estarían apoyando a Carla Meyer en su camino a seguir con el proyecto de «Alcaldía Ciudadana»; esto, en desmedro de Camila Nieto, la concejala frenteamplista que se quedó con la primaria oficialista del 9 de junio pasado.

Es por ello que aseguran que el «Síndrome Sichel» se estaría replicando en Valparaíso, pues desde la círculo cercano de Carla Meyer afirman que son varias las candidaturas a concejales en cupos de alianzas de Gobierno que han tomado postura a favor de la "delfín" de Jorge Sharp en el Municipio de Valparaíso.

Muestra de aquello ocurre en la lista que conforman el Partido Liberal (PL) y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), donde el sharpismo logró cupos para los actuales concejales e integrantes de «Transformar Chile», el movimiento político de Sharp: hablamos de los actuales ediles Vladimir Valenzuela y Gilda Llorente, a quienes se suma Carla Sánchez, también cercana a la gestión del Alcalde porteño.

A ellos se suman Félix Montecinos, que competirá por un puesto en el Concejo Municipal de Valparaíso en cupo del Partido Liberal; y el placillano Vicente Celedón, que hará lo propio en representación de la Federación Regionalista Verde Social.

Pero estos cinco no son los únicos, pues los candidatos del pacto «Izquierda Ecologista Popular», Edgar Eldredge, Joselyn Argandoña y Marcela Jerez, también han manifestado abiertamente su intención de respaldar a la candidata Carla Meyer

Desde el equipo de Carla Meyer aseguraron a Puranoticia.cl que hay conversaciones para que nuevas candidaturas se sumen a su despliegue territorial, aunque advierten que la "estampida definitiva" pudiera producirse faltando poco para la elección.

Octavio González, candidato del Partido Popular por la Gobernación de Valparaíso, explicó que el apoyo que ha recibido la candidata de Jorge Sharp se debe a que "genera una propuesta que es tremendamente importante en la transversalidad”, pudiendo tener apoyo tanto desde el oficialismo como incluso de sectores de derecha.

"El mensaje de la propuesta de Carla Meyer trasciende los acuerdos de derecha o de izquierda, y hace una propuesta ciudadana, cercana a la gente y con la gente; y yo, por lo tanto, creo que inclusive hay gente de derecha que está más convencida de votar por Carla Meyer que por el candidato que representa hoy día a la derecha", dijo.

De igual forma, González sostuvo que "para qué decir de lo que significa la propuesta que hoy día presenta el Gobierno. La propuesta que presenta hoy día el Gobierno es simplemente un acto de soberbia... y la gente lo está entendiendo perfectamente. Yo recorro las calles y cerros de Valparaíso, y hoy ni siquiera tengo que decir que efectivamente yo apoyo a Carla Meyer. La gente me lo dice en forma natural".

PURANOTICIA