Candidato de RN por Valparaíso acusa al PDG y Republicanos de "deslegitimar" a cartas locales y confiesa que se siente "mirado en menos"

Con molestia reaccionaron en Renovación Nacional (RN) a una información aparecida en el diario La Segunda, la cual afirmaba que Chile Vamos estaría ad portas de llegar a acuerdo con el Partido Republicano de cara a las elecciones de fines de octubre en nuestro país donde, además, entregarían el cupo del conglomerado por la Alcaldía de Valparaíso a su representante, Rafael González Camus.

Y es que esta noticia no cayó nada bien en las filas de RN, que horas más tarde reaccionaron mediante una declaración firmada por las directivas distritales y dirigentes regionales del partido en Valparaíso, quienes junto a calificar la información como "fake news", aseguraron que la carta del partido por la Ciudad Puerto sigue siendo el que se definió en el Consejo Regional de RN: es decir, Leonardo Contreras.

"Como hemos indicado y como lo ha ratificado el presidente nacional del partido, el senador Rodrigo Galilea, no existe ningún acuerdo. Existen sí, solicitudes de los partidos cercanos a Chile Vamos respecto de varias comunas, entre ellas Valparaíso, pero que nada estará dicho hasta el 27 de julio, cuando se inscriban las candidaturas ante el Servel", señalaron por escrito desde Renovación Nacional.

A ello agregan que "sabemos que existen grupos dentro de Chile Vamos que, en pos de negociar aventuras personales en nuestra región, han dado paso a rumores", por lo que concluyeron expresando "nuestro apoyo a la candidatura de Leonardo Contreras en Valparaíso y de Luis Pardo como Gobernador de la región de Valparaíso".

VICEPRESIDENTA CRITICA "FARÁNDULA POLÍTICA"

Frente a estas palabras, Puranoticia.cl tomó contacto con la primera vicepresidenta regional de Renovación Nacional en Valparaíso, la core Edith Quiroz, quien confirmó que "la decisión es la que tomó el Consejo Regional y no se ha cambiado". De igual forma, expuso que "en su oportunidad, cuando se tomaron varias definiciones, entre esas estaba Valparaíso, con el candidato Leonardo Contreras".

Consultada respecto a los motivos que habrían para afirmar algo que no es, la Consejera Regional dijo que "hoy hay una farándula política tremenda y eso, obviamente que no colabora mucho a nuestro sector ni tampoco a la información al votante, porque eso es lo que requerimos: que el votante esté informado desde el inicio y con una seriedad adecuada, así que no me parece todo eso del allá para acá".

También puntualizó que "en su momento existía la opción de hacer Primarias, que era el mecanismo más transparente y adecuado para definir a los candidatos, pero en su oportunidad algunos partidos no lo tomaron y hoy nos vemos envueltos en esta situación", a lo que agregó que "RN Sigue apoyando a Leonardo Contreras, en una decisión que se tomó en el Consejo Regional y que no ha tenido variación".

DARDOS A REPUBLICANOS Y EL PDG

Puranoticia.cl también conversó con el ratificado candidato de RN a la Alcaldía de Valparaíso, el abogado Leonardo Contreras, quien no ocultó su molestia con las dirigencias nacionales, tanto de su partido como de Republicanos y el PDG.

"Hay solicitudes del Partido Republicano que no han sido formalizadas en una mesa de negociación, dentro de las cuales está obviamente Valparaíso, pero no hay nada resuelto aún. No se ha considerado todavía el parámetro para tomar la decisión ni nada, por lo tanto el partido, oficialmente, me comunicó que seguimos en carrera y en eso estamos ahora desplegados", comunicó el jurista en diálogo con este medio.

Comentó también que "lamentablemente la tónica de la dirigencia nacional del Partido Republicano y del Partido de la Gente ha sido deslegitimar a los candidatos que tienen un origen local, como Jaime Morales o como yo. Esto lo atribuyo a que están acostumbrados a tomar las decisiones desde Santiago, imponiéndole a las regiones. Es normal ver eso. La lógica de Renovación Nacional ha sido siempre bien democrática, desde el nivel más básico de la comuna, el distrito, la región y lo nacional. Y lo nacional tiende a respetar las decisiones locales".

Consultado por toda esta incertidumbre que existe en la derecha, Contreras expuso que "hemos sido muy críticos de los tiempos que se han tomado, que se han dilatado demasiado y que eso perjudica eventualmente el resultado de una elección. Por eso, como equipo de RN, hemos decidido avanzar en la candidatura, como si estuviéramos confirmados, desplegados en terreno, dando a conocer las ideas y proyectos que tenemos, para que no sea tiempo perdido, sino trabajado y ganado".

"Vamos a seguir siendo críticos de la dirigencia nacional, porque dilatar más esta situación obviamente que desgasta. Y si hoy estuviésemos en carrera, prevendríamos la eventual ventaja que tiene la izquierda, que el próximo domingo tendrá Primarias, con su despliegue que le permite, con mayor visibilidad y una mayor presencia territorial. No queremos darle ventajas, así que seguimos desplegados como si estuviésemos en campaña", sentenció el porteño y abogado de profesión.

SE SIENTE "MIRADO EN MENOS"

En base a toda esta situación planteada por el candidato de RN por Valparaíso, lamentó que "nos sentimos mirados en menos, casi que nos miran como provincianos".

Y luego volvió a apuntar a las dirigencias nacionales del Partido Republicano y el Partido de la Gente: "Yo hablo por mí. Lamentablemente por Rafael González (republicano) siempre habla el presidente de su partido y por Juan Marcelo Valenzuela (PDG) habla generalmente Franco Parisi. Entonces yo le he pedido al presidente de mi partido que cuando se trate de algún hecho noticioso sobre la candidatura en Valparaíso, me permita expresarme a mí como candidato, porque esa es la naturaleza y la esencia de nuestra candidatura, que es de carácter local".

Consultado respecto a lo que el senador Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional a nivel país le respondió, dijo que "me respondió "ni un problema"... y así me ha dado los insumos, dentro de la prudencia, en este contexto de negociaciones para hacer las intervenciones y presentaciones ante la prensa".

Cabe hacer presente que este martes 4 de junio, tanto Leonardo Contreras como el resto de candidatos de RN en la región de Valparaíso, sostendrán un encuentro con la carta del partido para la Gobernación Regional, el ex diputado Luis Pardo, quienes a partir de las 19:30 horas compartirán sus desafíos y pasos a seguir de cara a lo que será la campaña para las elecciones que tendrán lugar el domingo 27 de octubre.

PURANOTICIA