Candidato de Chile Vamos en Valparaíso reconoce que su ratificación es "amarga" por bajada de Luis Pardo y se declara "en reflexión"

Amarga fue la confirmación de Leonardo Contreras como el candidato de Chile Vamos a la Alcaldía de Valparaíso. Y es que mientras la UDI, RN y Evópoli acordaban que el abogado de Renovación Nacional sería quien los representaría en la Elección Municipal de octubre, dichas cúpulas también bajaban la opción de Luis Pardo a la Gobernación Regional de Valparaíso, para cederle el cupo a María José Hoffmann.

Y es que las negociaciones electorales de las directivas de los tres partidos que conforman esta coalición de oposición consistió en hacer una especie de repartija de cupos para dejar contentos a todos... o al menos no tan molestos. Es así como para contrarrestar la molestia de RN por bajar a Luis Pardo, le cedieron el cupo en Valparaíso a Contreras; mientras que la UDI se quedaría con otra ciudad como Concepción.

Fue a eso de las 17:00 horas de este lunes cuando Contreras recibe un llamado de Andrea Balladares, la secretaria general de RN, quien le confirmó que en el marco de las negociaciones se decidió que él sería la carta de Chile Vamos por la Alcaldía de Valparaíso. Si bien, en primera instancia todo fue felicidad para el abogado de profesión, lo cierto es que al enterarse que bajaron a Luis Pardo en su camino a la Gobernación, todo se convirtió en un sabor amargo, según confesó a Puranoticia.cl.

"Yo lo tomé con gusto, pero cuando vi la noticia, fue más amargo que dulce porque obviamente estábamos llevando un trabajo territorial y de programación con Luis Pardo, con quien llevamos trabajando más de cinco o seis meses en su despliegue, conformación de equipo y elaboración de propuestas para la región. De modo que es una nominación que no pudimos disfrutar y que nos lleva a la reflexión", dijo.

La decisión adoptada por Chile Vamos, tanto en la Alcaldía porteña como en la Gobernación Regional, ha dejado a Leonardo Contreras en "proceso de reflexión", lo que incluso ha derivado en la suspensión de las actividades que tenía programadas para este martes, consistentes en un despliegue en los cerros porteños. Esto, hasta que se convoque a consejos distrital y regional para tomar una decisión como partido.

"Hoy nos declaramos en proceso de reflexión", señaló, ante lo que explicó que "tenemos que definir –y vamos a ser respetuosos de las instancias del partido– cuál va a ser la opción de candidato a Gobernador Regional que vamos a apoyar, porque tomamos una decisión formal, dentro de la legalidad y estructura del partido, que era Luis Pardo, y esa decisión se mantuvo hasta hace un mes atrás, cuando se produce la irrupción de María José Hoffmann, a quien no conozco, no tengo contacto ni relación, por tanto no tengo una opinión respecto de ella. Pero sí creo que Luis Pardo era la mejor opción para ganarle a la extrema izquierda en octubre".

La segunda arista de su proceso de reflexión tiene que ver con determinar si la ratificación de su candidatura es permanente o variable: "Sopesar si es que la inclusión de mi nombre es parte de la negociación o solamente un guiño y vamos a terminar en dos semanas más entregándole el cupo al Partido Republicano, a lo cual obviamente nos vamos a tener que oponer tenazmente", comentó.

En ese sentido, el candidato de RN en Valparaíso señaló que accedió a una encuesta que lo posiciona 1,6 puntos porcentuales por debajo de Rafael González, la carta republicana. Esto le genera buenas sensaciones a Contreras, quien considera que el directivo de Santiago Wanderers "ha salido con todo desde marzo, con el apoyo de sus diputados, de José Antonio Kast y con toda la plata de la oligarquía de Valparaíso. Marcar a un punto y medio del candidato que tiene toda la plata y el respaldo político, creo que es un mérito del trabajo territorial que ha llevado a cabo la gente que trabaja conmigo, que es transversal porque trabajan de Amarillos, Republicanos, RN y la DC".

De paso, la carta de Chile Vamos le envió un mensaje a los parlamentarios RN en la región, a quienes les dijo que "mientras los diputados del distrito y los senadores de la región no salgan formalmente a darnos el apoyo... y yo entiendo que estamos aún con la herida de Luis Pardo, pero creo que mientras eso no ocurra, creo que seguimos corriendo con el mismo ímpetu que hemos tenido, que es una candidatura apartada de la política tradicional, de la oligarquía de la región".

Bajo este contexto, Leonardo Contreras lamentó que "el fin de semana vimos a Raúl Celis en una reunión con José Antonio Kast, Francesco Venezian y los candidatos de Republicanos. Entonces, si esa va a ser la dinámica, por el esfuerzo que hemos hecho en Valparaíso, no estaríamos dispuesto a entregarle ese capital a gente que no nos ha apoyado y que todo lo contrario, nos ha remado en contra".

Por ello, fue enfático en subrayar que "espero que nuestros parlamentarios esta semana manifiesten directamente su apoyo a mi candidatura porque sabemos que somos mucho más competitivos que Republicanos y que somos mucho más competitivos en octubre para ganarle a la izquierda extrema en Valparaíso".

Finalmente, consultado si es que en los próximos días se confirma uno de sus temores: que Chile Vamos decida respaldar al republicano Rafael González a la Alcaldía de Valparaíso, el abogado sentenció que "si esa posibilidad se concreta, acrecentará la crisis interna de RN y producirá un quiebre definitivo en el pacto de Chile Vamos. Eso es lo único que puedo decir y eso lo digo con conciencia y responsabilidad, no como candidato, sino que como dirigente, como consejero general de RN".

PURANOTICIA