Canciller Pérez Mackenna da inicio a temporada antártica en visita de tres días a Punta Arenas

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, comenzó una visita de tres días a Punta Arenas para dar inicio a la temporada antártica 2026-2027. La autoridad participará en el lanzamiento de la Expedición Científica Antártica (ECA) Estival N°63 y el inicio del Mes de la Antártica Chilena.

“La Antártica es estratégica para nuestro país. Es cooperación internacional, es ciencia y es futuro. Por eso, vine a la Región de Magallanes, puerta de entrada del mundo al continente blanco, para inaugurar la temporada de expediciones 2026-2027”, destacó el canciller.

Desde la cartera destacaron que este año, la temporada estival comenzará en noviembre y finalizará en marzo. Se estima que bordeará los 50 proyectos científicos y su epicentro estará en la primera base científica permanente de Chile, “Profesor Julio Escudero”, cuya renovación será abordada durante esta expedición.

La Expedición Científica Antártica es el mayor ejercicio de diplomacia y soberanía científica que realiza Chile en el Continente Blanco. Este año operarán bases y campamentos en distintos puntos de la península Antártica y del interior del continente, en el glaciar Unión, a solo 1000 km del polo sur, gracias a la acción conjunta del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el INACH, junto a operadores privados.

En su primer día de actividades, el secretario de Estado se reunió con la delegada presidencial, Ericka Farías; el gobernador regional, Jorge Flies, y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, con quienes conversó sobre los distintos aspectos que vinculan a la región con la Cancillería.

Además, el ministro Pérez Mackenna se reunió con representantes de las Fuerzas Armadas, institución que es clave en el apoyo logístico para la ciencia antártica.

“El objetivo de esta visita también es escuchar las opiniones y necesidades que existen en la región. Estamos aquí para afirmar la importancia que este ministerio y este gobierno otorgan a Magallanes y sus habitantes”, finalizó el canciller.

(Imagen: Ministerio de Relaciones Exteriores)

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