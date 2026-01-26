Cancelan visas y ordenan la expulsión de turistas rusos sorprendidos utilizando motos de agua en el río Futaleufú

La Subsecretaría de Turismo inició el proceso de expulsión de los ciudadanos rusos que fueron sorprendidos utilizando motos de agua en el río Futaleufú, una actividad prohibida en ese tipo de entornos naturales protegidos.

La medida contempla la cancelación de sus visas de turista y su salida obligatoria del país.

“Hemos avanzado para asegurar que estos turistas puedan salir del país. Van a ser canceladas con su visa de turista y eso da cuenta de cómo cuando queremos que avance la ley en lo que corresponde avanza con todas las instituciones que deben hacerlo”, señaló la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo.

Según detalló la autoridad, este lunes se inició formalmente el proceso administrativo de expulsión, y los involucrados serán notificados el martes. A partir de ese momento, tendrán un plazo de cinco días para abandonar Chile, de lo contrario, la Policía de Investigaciones quedará a cargo de ejecutar la expulsión. No obstante, los extranjeros podrán presentar un recurso para impugnar la medida.

En paralelo, Carabineros identificó una empresa rusa que ofrecería tours en motos de agua en zonas protegidas de Chiloé, Futaleufú y el Parque Nacional Laguna San Rafael.

En ese contexto, desde la Subsecretaría de Turismo se informó que Sernatur Aysén presentará una denuncia de oficio ante el Juzgado de Policía Local de Puerto Aysén. “Frente a estos hechos, Sernatur Aysén ha resuelto presentar una denuncia de oficio el lunes 26 de enero ante el Juzgado de Policía Local de Puerto Aysén, tribunal competente en razón de la jurisdicción de la Laguna San Rafael, ubicada en la comuna de Aysén y bajo la capitanía de puerto de Aysén”, indicó la repartición.

Asimismo, la autoridad añadió que se detectaron dos prestadores asociados a esta oferta turística. “En el marco de esta situación, se han identificado dos prestadores asociados a la oferta de estos servicios, SLEDEXT y AQUABIKEMAN, respecto de los cuales se investiga si corresponden o no a una misma entidad”.

Ambos prestadores no cuentan con el registro exigido por la normativa vigente ni cumplen con los requisitos establecidos para la prestación de servicios de turismo aventura.

Los implicados fueron citados a declarar el próximo 4 de febrero, mientras continúa la investigación para determinar responsabilidades administrativas y eventuales sanciones.

Finalmente, la Subsecretaría de Turismo recordó que no estar inscrito en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos puede derivar en multas de entre 5 y 10 UTM para prestadores generales y entre 5 y 20 UTM para servicios de turismo aventura.

Además, el incumplimiento de los estándares de seguridad puede ser sancionado con multas que van entre 25 y 35 UTM, lo que equivale a cerca de 2,45 millones de pesos.

PURANOTICIA