Camión rozó la tragedia en Tocopilla tras cruzar la ruta 1 totalmente fuera de control

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este martes en Tocopilla, luego de que un camión que descendía por el bypass norte, vía que conecta la ciudad con la ruta 24, perdiera el control por causas que están siendo investigadas.

Producto del hecho, el vehículo pesado se desplazó sin control hasta las cercanías de la ex pesquera, próximo al sector costero, lugar donde finalmente logró detenerse. El conductor del camión resultó con lesiones de carácter leve.

Hasta el sitio del suceso concurrieron voluntarios del Cuerpo de Bomberos, personal del SAMU y funcionarios de Carabineros, quienes prestaron atención al afectado y realizaron labores de seguridad y resguardo del sector.

Desde los equipos de emergencia se destacó que, durante su recorrido descontrolado, el camión cruzó la ruta 1 sin que otros vehículos transitaran por el lugar en ese momento, lo que evitó consecuencias de mayores.

PURANOTICIA