Camila Nieto, carta del Frente Amplio a la Alcaldía de Valparaíso, critica falta de "apertura al diálogo" del sharpismo

Ad portas de comenzar con encuentros programáticos se encuentra Camila Nieto, concejala de Valparaíso y candidata del oficialismo a la Alcaldía de Valparaíso, luego de ganar las primarias oficialistas realizadas a comienzos de junio, instancia en la que ganó a otros cinco competidores, con un 38.12% de las preferencias.

La abogada de 33 años y concejala por Valparaíso desde 2021 pegó el salto a la elección alcaldicia y tras firmar el compromiso "Valparaíso por tod@s" este lunes y señalar que es "la candidata que puede frenar el avance de la ultraderecha" en Valparaíso, en entrevista con Puranoticia.cl abordó los problemas de seguridad y orden territorial en la comuna, la relación con el puerto y la inversión y, respondió a las críticas de la "delfín" del alcalde Jorge Sharp, Carla Meyer, sobre por qué el Frente Amplio levantó una candidatura contra la Alcaldía Ciudadana, indicando que a ese sector le faltó capacidad de diálogo y querer participar de primarias.

Hoy, ya inscrita y con todas las cartas echadas sobre la mesa tras el cierre del proceso de inscripciones, inició el trabajo de cara a octubre, entre ello, “democratizar nuestro programa para Valparaíso” con instancias que se realizarán dos a tres por semana en agosto a fin de preguntar a los porteños qué quieren para su ciudad y armar el programa de trabajo.

“Tenemos, por supuesto, propuestas que queremos compartir, pero también escuchar la voz de las vecinas y los vecinos de Valparaíso. Eso se va a abrir la próxima semana, y desde ahí en adelante vamos a estar en ello hasta la primera semana de septiembre, para posteriormente presentar las propuestas ya más concretas para la ciudad, que las hemos estructurado también en ciertos ejes”, precisó.

-Más allá de los aportes ciudadanos, ¿qué ideas tiene usted para la ciudad?

Consideramos que el eje de la participación ciudadana, de los cuidados, tienen que ser miradas transversales, para hablar, por ejemplo, de cómo hacemos esta ciudad una ciudad más amigable, para hacer los cargos de temáticas que sabemos que son las que a las personas más le importa, por ejemplo, la Seguridad, el Orden del Espacio Público, que son cosas que también yo vengo desde la concejalía escuchando, me las han nombrado durante estos tres años de gestión.

¿Cómo y por qué nace su candidatura?

Nace con una profunda raíz porteña, porque yo soy del cerro Las Cañas, todavía vivo ahí en el lugar donde mis abuelos llegaron a poblar. Y por tanto, también nace desde una profunda inquietud y ganas de aportar a la ciudad en la que toda mi vida me he desenvuelto, y que desde primera persona he podido ver las contrariedades que tiene. Por ejemplo, en 2014 yo me quemé, me incendié, por tanto sé muy bien lo que es desde primera persona enfrentar una emergencia de esas características. Eso nos hace pensar en que uno de los aspectos que debemos cubrir es cómo generamos un plan maestro de prevención de incendios, cómo potenciamos también la recuperación de las quebradas de Valparaíso, también pensando en el desarrollo de la ciudad. Y desde las inquietudes, desde la posibilidad de servir a la comunidad, nace entonces esta candidatura que reconoce los aspectos positivos en que se han avanzado durante estos ya casi siete años y medio, pero también con la valentía de reconocer aquellos aspectos que han faltado, y yo creo que la posibilidad de avanzar en aquel aspecto con una mirada de mujer es crucial.

-¿Qué ha faltado?

Creemos que ha faltado un orden del espacio público, me refiero al orden del comercio ambulante, por ejemplo. Ha faltado también tener un rol activo en generar diálogo público y privado para resolver problemas que son importantes en la ciudad. O sea, hoy día, aparte del desarrollo económico que vemos, por ejemplo, en el plan de Valparaíso, ha faltado bastante y creemos también que la evaluación tiene que ser mirando estos ocho años. Me parece que nosotras, y yo particularmente, represento un liderazgo mucho más convocante, más dialogante, y eso es fundamental para enfrentar la situación en la que hoy día nos encontramos en la ciudad.

-¿Más dialogante que quiénes? ¿Que Carla Meyer, la “delfín” del alcalde Jorge Sharp?

Yo considero que hoy día soy la candidatura, primero, que está punteando en las encuestas, pero también que es la más fuerte para poder ganarle a la ultraderecha que hoy día se presenta como candidatura a través de Rafael González. Además venimos de un proceso de primarias, por tanto, es un proceso democrático que aúna fuerzas y representamos también el cambio, el cambio desde la ala más izquierda de la ciudad. Un aspecto relevante, a propósito de lo anterior, es que ha faltado es la inversión en la ciudad, por tanto creo que es relevante destacar que nuestra gestión va a implicar tener una Secpla mucho más robusta, con una cartera de proyectos mucho más amplia, y sobre todo una mejor gestión en esos proyectos para que el financiamiento, tanto de nivel central como del Gobierno Regional, pueda llegar realmente a la comuna, como pasa en comunas vecinas como Casablanca, Viña del Mar.

CONSTRUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

-¿Cómo abordará el tema de los permisos de construcción, el trabajo para el nuevo Plan Regulador Comunal y el impulso a la inversión privada en la comuna? Una de las cosas que algunos criticaron al actual alcalde es su oposición a proyectos como el mall Barón, por ejemplo. ¿Cuál es la postura tuya respecto a eso?

Yo creo que hoy día es importante como prioridad de la gestión y que es una deuda también actualizar el Plan Regulador Comunal. Este instrumento de planificación territorial en la comuna es fundamental para el orden del espacio público y también para atraer la inversión de forma ordenada, logrando sincronizar las distintas vocaciones que tiene la ciudad y los distintos usos también que puede tener el espacio en la comuna. Particularmente, yo estoy comprometida con que el proyecto del parque Barón sea un proyecto que se materialice, un proyecto que avance y desde ahí nuestro liderazgo, tanto para ese proyecto como otros en la ciudad, y nuestra tarea va a ser la de gestionar con las autoridades ministeriales competentes para que en el momento en que yo sea alcaldesa esos proyectos vean la luz.

-También hubo en un momento diferencias importantes entre la empresa portuaria y la alcaldía, que hoy parecen estar subsanadas. Se hizo el acuerdo por Valparaíso y en una entrevista reciente en Puranoticia.cl, el alcalde Jorge Sharp dijo que la única persona que podía asegurar que los compromisos que se han pactado respecto al tema portuario se materialicen es Carla Meyer. ¿Qué le parece?

Yo creo que el acuerdo portuario es un avance desde el punto de vista de la alianza público y privada, y por otra parte, de plantear en el debate público la idea de que el puerto de Valparaíso no solamente debe dejar externalidades en la comuna, sino que también también debe aportar al avance y el progreso de nuestra ciudad. Hoy día Valparaíso necesita efectivamente más puestos de trabajo, necesita mayor inversión, necesita un muelle de cruceros, necesita potenciar el turismo, y nosotras, yo particularmente, estoy comprometida en hacer conversar ambas vocaciones, tanto la portuaria como la turística en nuestra ciudad. Por tanto, respondiendo expresamente, el acuerdo portuario va a ser parte de los compromisos que vamos a llevar adelante, siempre con el respeto de las distintas vocaciones de la ciudad y el respeto a las normalidades medioambientales.

-¿Por qué este año el Frente Amplio levanta una candidatura para competir al actual alcalde, también de izquierda y ex Frente Amplio?

Bueno, hoy día como Frente Amplio somos un partido que ha avanzado en la unificación y que también ha decidido dar el paso de generar acuerdos para evitar el avance de la ultraderecha en distintas comunas de Chile. Y es por eso que hoy día yo soy parte de un proceso democrático, que es por la primaria en el que yo resulté ganadora y al que también en su momento invitamos a todas las fuerzas de la comuna a participar. En su momento la primaria fue abierta para que las fuerzas que representa Jorge Sharp también pudieran participar, buscando la unificación, que a mí me parece que hoy día es lo que más importa, más allá de nuestras diferencias, que por cierto las tenemos… lo importante es poner por delante propuestas que a las personas de Valparaíso les haga sentido, porque si les hace sentido, comienza también a reconstruirse una confianza que se ha perdido y esto lo digo como porteña, porque uno a veces desconfía de la clase política y presentar un proyecto que aúnna voluntades y que sobre todo, que desde hablar sobre las diferencias que tenemos, empecemos a hablar de lo que realmente importa, que son las propuestas para que Valparaíso resurja, a mí me parece que es lo fundamental y es lo que nosotras en este periodo de campaña vamos a poner en el centro. No vamos a poner en el centro las peleas entre los distintos movimientos, partidos políticos, sino que más bien la candidatura busca entregar un servicio a la comunidad de Valparaíso, busca representar las necesidades y encontrar las mejores soluciones con base también a las experiencias de otras municipalidades. Hay que mirar también las gestiones de Viña del Mar, de Quilpué, Casablanca, para poder también enfrentar la realidad de Valparaíso, por tanto, sí se puede, y eso es lo que nosotras vamos a querer transmitir, la esperanza de que podemos generar un proyecto robusto para las personas que habitamos esta ciudad.

DESAFÍO EN SEGURIDAD

-En cuanto a seguridad, la delegada presidencial regional, Sofía González, volvió a decir de que los homicidios han bajado. ¿Qué le parece a usted esa postura de la delegación regional versus lo que a diario usted puede ver o puede escuchar de los vecinos?

Mira, yo igual creo que la crisis de seguridad es algo que las mujeres en particular vivimos día a día, y lo hacemos cuando caminamos en la calle. Yo creo que hay una sensación de inseguridad de la cual tenemos que hacernos cargo y me parece que personas que hoy día están en espacios como la alcaldía tienen un rol que jugar. Si bien la alcaldía no es quien coordina o maneja o manda a las policías, sí cumple un rol bien importante respecto de los factores de riesgo, respecto de, por ejemplo, es muy distinto caminar por una calle que esté iluminada, que esté limpia, que tiene comercio activo, que tiene vida durante el día y también durante la noche, que caminar por como hoy día está, por ejemplo, la calle Esmeralda. Por tanto, sí creo que tiene que existir una propuesta y la estamos trabajando de parte del proyecto de la alcaldía, que es la que vamos a liderar en particular, no solamente con los factores de riesgo, sino que también potenciando el Consejo Comunal de Seguridad Pública y también el trabajo como que se pueda hacer con las organizaciones que hoy día existen, sobre todo aquellas que trabajan con los niños y las niñas que se encuentran a veces en espacios de mucha vulneración.

-¿Y respecto a la diferencia entre la mirada de la delegada y lo que usted percibe a diario en las calles de Valparaíso? ¿Existe una desconexión o a qué cree que responde aquello?

Yo creo que hay que distinguir entre lo que es la sensación de inseguridad y los datos. Efectivamente, hay que hacerse cargo también de la sensación de inseguridad y para eso hay que trabajar coordinadamente entre lo que le corresponde a la delegación, pero también lo que le corresponde al municipio. Creo que deben existir proyectos relacionados precisamente a contribuir a la disminución de esa situación de inseguridad, que yo también la siento y yo creo que todas las sentimos cuando habitamos nuestro nuestro espacio y eso es un trabajo que hay que hacer con mucha responsabilidad y también arduamente, y que tiene que ver con generar mayor inversión, por ejemplo, en la comuna y generar el repoblamiento del plan. Eso es fundamental para que revivan los centros urbanos de nuestra ciudad.

-¿Qué o quiénes han fallado: Gobierno central, Gobierno Regional, Delegación Presidencial, la Alcaldía?

Primero, esto es una problemática que a todos creo que nos importa y sentimos bastante, y que no se va a resolver de un día para otro, ni tampoco con una sola persona que prometa hacerlo. Yo creo que todo lo contrario, se resuelve tomando el tema desde su raíz, desde la profundidad, y coordinando distintas autoridades que tienen a su vez competencia respecto de distintos aspectos o aristas que inciden en la temática. El municipio tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde, que es potenciar la organización comunitaria, que es activar el Consejo Comunal de Seguridad Pública constantemente, para de esa manera coordinar también las necesidades de la comuna con los carabineros, con la delegación regional. Por tanto, creo que la solución no es con una varita mágica, sino que más bien con un trabajo serio, planificado y que tenga medidas tanto en el corto, en el mediano y en el largo plazo y en cada una de esas etapas las autoridades competentes van variando.

-¿Cómo es ser candidata de un partido, entre comillas, nuevo, como el Frente Amplio, que aglutina a varios sectores y que hoy por hoy es una de las tiendas más grandes del país?

Yo vengo de Convergencia Social y creo que el haber iniciado un proceso de unificación en circunstancias que siempre más se tiende a desunificar que a juntarse, creo que nos da por cierto más solidez para llevar nuestro proyecto a la ciudadanía y sobre todo mejorarle la vida a las porteñas y porteños, porque hoy la política debe ser entendida como al servicio de la comunidad. Y eso implica tener un sello en el ejercicio del cargo, que es un sello de andar en terreno, un sello de escuchar, un sello de tener una alcaldía que esté realmente abierta, sin importar las diferencias o las opiniones diversas que podamos tener tanto los dirigentes, las dirigentas, las vecinas en general.

DIFERENCIAS CON EL SHARPISMO

-La candidata de Transformar, Carla Meyer, dijo en una entrevista con Puranoticia.cl que “poca gente entiende por qué el Frente Amplio le disputará al Municipio la Alcaldía Ciudadana”. ¿Qué le parece eso y por qué disputan este espacio?

Nosotras tenemos la apertura para conversar con cualquiera de las fuerzas progresistas en la comuna que quieran llevar adelante un proyecto que implique construir una ciudad de derechos, una ciudad que se haga cargo de las principales necesidades que hoy día tenemos en Valparaíso. Me parece que el proyecto que se lidera actualmente por mí, es un proyecto dialogante, que tiene esa apertura. A mí me hubiera gustado que ellos también tuvieran la apertura al diálogo y sobre todo que hubieran participado de un proceso de primaria, dejando atrás las diferencias, que por cierto, todos y todas tenemos. Pero esto es anteponer la unidad y también la continuidad de un proyecto que ha tenido luces y sombras.

-¿Cuáles son esas luces y sombras?

Dentro de las luces, la disminución del déficit municipal y esta mejora en las finanzas es algo muy positivo. Es lo que permite, por ejemplo, si yo gano, recibir una municipalidad que va a contar con un inmueble en la tarjeta, que podría convertirse, por ejemplo, en el primer centro comunal de salud mental de nuestra comuna o en un polo que potencie también la reactivación económica de la ciudad. Por tanto, eso es un avance, al igual que también tener una red de salud popular, son proyectos que deben continuar, al igual que, por ejemplo, potenciar el deporte como algo muy importante dentro del desarrollo humano de las personas que vivimos en la comuna de Valparaíso. Pero por otro lado, las sombras son el no fomentar la inversión privada, falta mayor celeridad en lo que respecta a la gestión de los proyectos que la misma Secpla presenta al gobierno regional o al gobierno central para que ese dinero se vea en Valparaíso y ha faltado el ordenamiento de espacio público. Entonces son aspectos sobre los cuales ya no podemos dejar nosotras, desde la izquierda, de opinar y proponer soluciones, porque de lo contrario significa que no estamos atendiendo lo que las personas están requiriendo, que por ejemplo es la reactivación del sector de Condell, la reactivación del barrio Puerto, la inversión del barrio Almendral, entre otras cosas.

-Imagino que ya ha hablado con los otros precandidatos que participaron en las primarias para trabajar en conjunto, como Guillermo de la Masa, Boris Kúleba, por ejemplo. ¿Cómo se van a articular esos apoyos a su candidatura?

Sí, en verdad, como venimos de un proceso de primaria, hay una voluntad, por supuesto, de respetar el acuerdo nacional que nos llevó al proceso de la primaria y al resultado del 9 de junio.

-¿Ha podido todavía empezar a trabajar con los otros precandidatos?

Es que ellos ya no son precandidatos.

-Entiendo que Guillermo de la Maza va como candidato a consejero regional y que Boris Kúleba buscará ser concejal. ¿Están trabajando o van a trabajar en articular apoyos en conjunto?

Hoy día vamos a trabajar con todas las personas que presenten un proyecto serio y honesto con base al respeto de la probidad en la comuna de Valparaíso.

-Las elecciones en Venezuela han generado conmoción en buena parte del mundo y también en Chile, pero también han ocasionado fuertes tensiones entre los partidos de gobierno, con visiones prácticamente opuestas entre el Partido Comunista y lo que dice el Presidente Gabriel Boric, a quien dicen apoyar. ¿Qué le parece esto, considerando que en Valparaíso y en la Región de Valparaíso también hay una importante comunidad de inmigrantes venezolanos?

Yo comparto la línea y las palabras que ha emitido el presidente de la República en torno a este tema. Y me parece que también que quienes estamos en política tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras opiniones, sobre todo porque acá lo que está en riesgo es la democracia y como soy candidata a alcaldesa, en particular, estoy muy comprometida con el respeto de la voluntad de las personas, con la democracia, creo que este es un valor esencial para todos quienes trabajamos en política, siempre nos vamos a deber a las personas. De eso se trata, o de eso debería tratarse. Por tanto, no me pierdo, creo que es importante que se verifique el proceso con veedores internacionales y que ojalá, espero, se pueda llevar a cabo una pronta solución de esto porque atrás de toda esta situación hay personas que están sufriendo.

-¿Cómo ve la dificultad para encontrar unidad en la candidatura a gobernador regional de Rodrigo Mundaca, con un acuerdo listo para lograrlo y luego con dos candidatos de izquierda que entraron en competencia a última hora?

Yo creo que igual es importante la unidad como también la estamos planteando para la comuna, plantearla para la región, me parece consecuente. Y bueno, nuestro candidato que va con el respaldo del Frente Amplio es el actual gobernador Rodrigo Mundaca. Es algo legítimo, por supuesto, la competencia, pero mi llamado es a que podamos también velar por la unificación y sobre todo también que hoy día quienes la estamos pidiendo puedan generar también las aperturas para que las otras fuerzas puedan ser incorporadas de pronto en los proyectos y trabajar por la unidad, porque insisto que hoy día lo que más importa es que las personas puedan sentirse representadas con un proyecto de desarrollo regional que me parece que es el que se ha comenzado a trabajar e instalar con el actual gobernador regional.

