Cadena de temblores en el sur del país: Al menos ochos sismos entre el Maule y Los Ríos entre los 5,2 y los 6,3 grados

Una verdadera cadena de temblores se registró entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en la zona sur del país, fueron al menos ocho sismos los que se percibieron entre las regiones del Maule y Los Ríos.

Según la información del Centro Sismológico de la Universidad de Chile la magnitud del primero de ellos fue de 5,2, seguido inmediatamente por uno de 6,2 grados con epicentro a 9 kilómetros al noroeste de Lebu.

El tercer sismo llegó a los 3,4 grados a las 23:35 horas, seguido por otro de 2,7, a los pocos minutos después.

La magnitud del quinto temblor fue de 3,6 a las 23:46, mientras que el sexto movimiento fue de 2,8 a las 23:58 horas.

Los últimos dos fueron entre las 00:00 y 00:30 horas, con magnitudes 4,9 y 2,8.

Todos los sismos tuvieron un epicentro en cercanías a la comuna de Lebu, en la región del Bío Bío.

Tras el sismo de 6,2 grados la delegada presidencial de la zona Daniela Dresdner convocó al Comité de Emergencia para evaluar eventuales daños.

Tras reunirse con el comité explicó que "estamos en la central de la Onemi en Concepción haciéndole seguimiento a esta cadena de sismos que hemos tenido, y de los cuales el más fuerte es el 6,2 que ocurrió un poco al oeste de Lebu".

Junto a lo anterior, la autoridad hizo un llamado a la calma y afirmó que "queremos informar primero que todo que no existe ningún riesgo de tsunami y le pedimos a la gente que por favor mantenga la calma".

Daniela Dresdner además informó que "hasta este momento no hemos tenido ningún reporte en problemas de infraestructura, solo en cortes eléctricos, sobre todo en Lebu y en Coronel".

Ante lo anterior, señaló que se contactaron con las empresas de electricidad para que se solucionen a la brevedad estos problemas.

Para finalizar la delegada agregó que hizo el llamado al comité para evaluar que problemas podrían surgir. Además, hizo un llamado a la ciudadanía "la gente que se cuide, que tenga mucho cuidado y que cualquier cosa les vamos a seguir informando".

Por su parte, Cristian Peña, el alcalde de Lebu, se unió a las palabras de Dresdner y llamó a la calma “fue muy superficial, por eso es que lo sentimos bastante fuerte y se descarta totalmente algún riesgo de tsunami”, y por ello "le pedimos a los vecinos que mantengan la c alma, que se queden en sus casas, ya que no es necesario evacuar, no hay ninguna posibilidad de tsunami".

PURANOTICIA