Cabo segundo del Ejército resultó herido por disparo percutado accidentalmente por soldado conscripto en puesto fronterizo de Arica

Un cabo segundo del Ejército resultó herido tras recibir un disparo que habría sido percutado de forma accidental, por un soldado conscripto.

La institución informó que este hecho se produjo la tarde de este viernes, en el Puesto de Observación Fronterizo “Beta”, dependiente de la Jefatura de Área Fronteriza de “Arica y Parinacota”.

El incidente se registró durante las labores de relevo de los efectivos desplegados en la zona fronteriza.

"Un soldado conscripto manipuló su armamento de servicio, percutando accidentalmente un disparo que hirió en su pierna derecha a un cabo segundo, ambos de la dotación de la Brigada Motorizada n°4 ‘Rancagua’”, dieron a conocer.

Luego de que aconteciera esta situación, se activaron de inmediato los protocolos sanitarios correspondientes. El efectivo afectado fue trasladado al Hospital Regional de Arica, donde se encuentra “estable, consciente y fuera de riesgo vital”.

El Ejército confirmó que se inició “una investigación sumaria administrativa a fin de esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades”.

Además, el comunicado enfatiza que la Brigada “se encuentra prestando apoyo correspondiente al cabo segundo y su familia, y reitera su permamente control en la aplicación de los protocolos de seguridad en el manejo de armamento”.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA