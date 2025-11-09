Buscan más cuerpos: Carabineros amplía peritajes en San Vicente y confirma demolición de tres casas

La búsqueda de nuevas evidencias en el caso de los cuerpos hallados en San Vicente de Tagua Tagua continúa intensificándose. Este domingo, Carabineros confirmó la demolición de tres viviendas en el sector como parte de las diligencias para rastrear posibles restos humanos y objetos vinculados a la investigación por tráfico de drogas y homicidios.

El general jefe de la Zona de O’Higgins, Guillermo Bohle, explicó que se identificaron “tres nuevos puntos de referencia o de interés, donde los equipos especializados en el curso de la tarde van a trabajar”.

Según detalló, uno de los sitios corresponde a un terreno de difícil acceso: “En un punto de interés está trabajando una máquina retroexcavadora, en los otros dos va a tener que trabajar personal de las escuelas oficiales con pala y picota”, indicó.

Bohle confirmó además que “efectivamente hay una vivienda que está siendo demolida, nos quedan dos viviendas más que son puntos de interés, por lo cual vamos a trabajar en el transcurso de la tarde en ellos”, precisando que “necesariamente van a tener que demolerlas para poder descartar completamente la existencia de evidencia en el lugar”.

El general agregó que los trabajos podrían extenderse: “Estos tres sitios de interés podríamos abordarlos en la tarde, no obstante, si existe alguna dificultad para poder abordarlos, definitivamente habrá que alargar la estadía, hasta el lunes o martes, o dependiendo del Ministerio Público”.

Antecedentes del caso

El operativo se originó tras una investigación por tráfico de drogas, en la que fueron hallados al menos dos cuerpos en una fosa séptica, uno de ellos calcinado y otro descuartizado. Según informó el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, “uno correspondería a una persona de sexo femenino y el otro presuntivamente es un cuerpo que se encuentra en partes, respecto del cual no tenemos todavía su identidad ni el género”.

Días después, los peritajes permitieron establecer que uno de los cuerpos correspondía a Catalina González Rojas, una joven madre de 25 años que había sido reportada como desaparecida en septiembre. De acuerdo con la investigación, la víctima habría logrado comunicarse con su familia antes de desaparecer, advirtiendo que estaba secuestrada y que le habían cortado el pelo.

Los análisis forenses determinaron que Catalina habría muerto hace aproximadamente un mes, mientras que la otra víctima tendría una data de muerte cercana a seis meses.

El fiscal Cubillos confirmó además que durante las diligencias del viernes se detectaron nuevas osamentas en el mismo sector. “Tenemos unas osamentas que fueron encontradas, pero desconocemos si corresponden al cuerpo encontrado en el día de ayer descuartizado o a un tercer cuerpo; eso será materia de los peritajes”, señaló.

Por su parte, el jefe del Labocar, coronel Cristián Candia, indicó que los equipos trabajan en la identificación de los restos a partir de elementos como dentaduras, tatuajes, vestimentas o características óseas, que están siendo cotejados “en tiempo real”.

Las diligencias seguirán durante los próximos días, mientras que el martes está previsto que sean formalizados cuatro detenidos, uno de ellos con orden de detención vigente por homicidio.

PURANOTICIA