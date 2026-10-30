Buque chileno "Danstar" alista operaciones en Punta Arenas para inaugurar la polémica ruta marítima con las islas Malvinas

El buque de transporte "Danstar", perteneciente a la naviera chilena Easter Island Logistics, zarpó desde Valparaíso con destino a Punta Arenas, ciudad desde donde en diciembre comenzará a operar la polémica ruta comercial hacia las islas Malvinas.

A través de sus redes sociales, la empresa informó que "en esta primera etapa, la nave pasará por un proceso de preparación en los astilleros de ASMAR, donde se realizarán trabajos para afrontar este nuevo desafío operacional"

"Este es un nuevo paso para Easter Island Logistics, en nuestro compromiso por seguir desarrollando soluciones de transporte marítimo y conectividad. Pronto compartiremos nuevos avances de esta operación", cerró la naviera.

En septiembre pasado, Easter Island Naviera confirmó que la nueva ruta comercial entre Punta Arenas y Puerto Stanley (Islas Falkland/Malvinas) se desarrollará a través del estrecho de Magallanes, estableciendo una conexión marítima directa entre ambos territorios.

Según las proyecciones de la compañía, el primer viaje se concretaría, a más tardar, durante los primeros días de diciembre de 2026.

Sin embargo, el proyecto ha generado controversia debido a los cuestionamientos provenientes de Argentina, país que reclama soberanía sobre las islas. Incluso, algunas voces han vinculado la puesta en marcha de esta ruta con el proyecto británico de extracción petrolera Sea Lion, ubicado en la cuenca norte del archipiélago.

"NEGOCIO ENTRE PRIVADOS"

Al respecto, Luis Cisternas, gerente comercial de Easter Island Naviera, descartó eventuales conflictos con las autoridades argentinas y aseguró que la iniciativa corresponde a un “negocio entre privados”, desarrollado bajo el marco de la normativa internacional.

Cisternas detalló que el buque Danstar cuenta con pabellón chileno y explicó que “es una embarcación de carga de línea, de 72 metros de eslora y con capacidad para enviar contenedores y cargas fraccionadas”.

En cuanto al itinerario, el ejecutivo confirmó que la navegación se realizará por el estrecho de Magallanes y descartó que la embarcación deba desplazarse por el Mar de Drake. Asimismo, aseguró que la operación se desarrollará en estricto cumplimiento del derecho internacional.

“La ruta es por el Estrecho de Magallanes, vía Paso inocente, que es un paso absolutamente habilitado, según los tratados internacionales, donde se puede ejercer comercio sin ningún problema”, indicó.

Consultado por la molestia que ha generado la iniciativa en Argentina y por las eventuales conversaciones con las autoridades de ese país para prevenir inconvenientes o escenarios hostiles, el gerente comercial de la naviera sostuvo que “no tenemos que coordinar nada con las autoridades argentinas. Es un negocio entre privados para el abastecimiento insular a una comunidad. Es lo mismo que hacemos nosotros actualmente con Rapa Nui (Chile)”.

“No nos hemos puesto en ese escenario. No deberíamos tener ningún problema, porque esto está pensado y trabajado en base a una normativa internacional vigente en la cual no debería existir ningún inconveniente. De hecho, actualmente las islas se abastecen desde Montevideo, que está cerca de Buenos Aires, y no tienen problemas”, añadió Cisternas.

De acuerdo con Easter Island Naviera, la ruta entre Punta Arenas y Puerto Stanley, que comprende aproximadamente 900 kilómetros, comenzará a operar a más tardar durante diciembre de este año. El servicio permitirá conectar ambos territorios australes en dos días y medio, convirtiéndose en una alternativa al actual abastecimiento marítimo desde el continente, que se realiza a través del puerto de Montevideo, Uruguay, ubicado a unos 2.000 kilómetros de distancia.

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