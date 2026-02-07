Brutal ataque de perros deja a menor en estado crítico en Punta Arenas

Un violento ataque de perros dejó a un niño de seis años en estado crítico en Punta Arenas. El hecho ocurrió en el acceso a su vivienda, ubicada en el pasaje Anubis, cerca de la Ruta 9 Norte, cuando una jauría de seis perros atacó al menor, provocándole múltiples lesiones graves en distintas partes del cuerpo.

La madre del niño intentó intervenir para protegerlo, utilizando una bicicleta para ahuyentar a los animales. En medio del intento, también resultó herida, con mordeduras en las piernas, siendo trasladada posteriormente para recibir atención médica.

El menor permanece internado en el Hospital Clínico de Magallanes bajo diagnóstico reservado. La gravedad de sus lesiones obligó a suspender un viaje deportivo a Perú, donde participaría como futbolista representando a Punta Arenas, causando gran consternación en la comunidad.

Vecinos del sector denuncian que la presencia de perros abandonados se ha convertido en un problema creciente. Según relatan, la conformación de jaurías peligrosas es habitual y han realizado múltiples llamados a la Municipalidad sin obtener soluciones efectivas, advirtiendo que tragedias como esta podrían prevenirse.

Autoridades locales y residentes hacen un llamado urgente a implementar medidas de control animal. La comunidad pide fiscalización y programas de rescate de animales abandonados para evitar nuevos incidentes y proteger la seguridad de los niños y vecinos de Punta Arenas.

