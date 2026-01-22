Brigadistas mexicanos llegan a la región del Biobío para reforzar combate de incendios forestales

Un contingente de 140 brigadistas mexicanos arribó la mañana de este jueves al Aeropuerto Carriel Sur para sumarse al combate de los incendios forestales que afectan a la Región del Biobío. Los especialistas, organizados en siete brigadas, llegaron en un vuelo directo desde México.

La ministra de Salud y enlace presidencial en la zona, Ximena Aguilera, explicó que “desde que empezó la declaración de Zona de Catástrofe, se pidió que se activara la solicitud de ayuda internacional para el apoyo con brigadistas”.

Añadió que “desde Cancillería se ha hecho esta gestión, solicitada por lo que es el Cogrid nacional, y el Estado mexicano responde y nos envía estos brigadistas (4 mujeres y 136 hombres)”.

El comandante Ismael Torres, representante de la Comisión Nacional del Fuego de México, destacó la experiencia del grupo: “Los brigadistas se dedican al combate de incendios forestales en México y han colaborado en operación de este tipo en otros países, como Estados Unidos y Canadá”.

Por su parte, el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, subrayó la calidad del contingente: “Los brigadistas mexicanos se caracterizan por un gran nivel no solo en América Latina, sino que también a nivel mundial en el combate de los incendios forestales”.

PURANOTICIA