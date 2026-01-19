Boric anuncia que este martes comenzará la entrega de viviendas de emergencia: primeros beneficiarios serán vecinos de San Nicolás

El Presidente Gabriel Boric viajó la tarde de este lunes hasta la región del Ñuble, una de las afectadas junto al Biobío, por incendios forestales.

En Chillán, el Mandatario se reunió con la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández; el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero; el Gobernador Regional, Oscar Crisóstomo; el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo García; Jefe de Defensa Nacional en la región de Ñuble, Carlos Urrutia; el General Director de Carabineros, Marcelo Araya; el Prefecto Inspector PDI, Enrique Zamora; y representantes de Senapred, Conaf, Corma y bomberos.

Por parte de los alcaldes de la región participaron el alcalde de Yungay, Rafael Cifuentes; de El Carmen, Renán Cabezas; de San Nicolás, Víctor Toro; de Ránquil, Nicolás Torres; de Portezuelo, Juan Ramírez; de Quillón, Felipe Catalán; de Coelemu, Francisco Malio (s); de Pinto, Jairo del Pino; de San Fabián, Víctor Toro; y de Trehuaco, Jorge Morales.

Luego de este encuentro, el Jefe de Estado reiteró que la principal causa de los incendios “son la negligencia, en particular labores agrícolas, pero también la negligencia en cuanto a redes eléctricas. De hecho, se está investigando el origen de uno de los incendios que tendría, de hecho, ese origen y que habría causado incluso una persona fallecida”.

Al respecto, señaló que “sería irresponsable de mi parte hoy día atribuir causas definitivas a los incendios”.

El Presidente destacó que desde el inicio de la temporada de incendios “se han entregado muchísimos más recursos de los que existían de cuando llegamos, tanto Senapred como Conaf. Hoy día tenemos más de 70 aeronaves disponibles a lo largo de todo el territorio nacional”.

Explicó que “hoy día estamos mejor preparados, pero la naturaleza, la crisis climática, las condiciones del clima hacen que los incendios sean imprevisibles. Se pueden prevenir, pero cuando se desatan es muy difícil combatirlo. Tenemos muchos incendios permanentemente en combate. Los que finalmente se conocen por todo el público nacional son los que terminan teniendo afectaciones más grandes, pero Conaf, Senapred, Bomberos, están realizando incluso brigadas comunitarias, permanentes ataques a incendios que se logran apagar con la primera reacción”.

Además, instó a la población a cumplir las evacuaciones de las Alertas SAE. “Ustedes saben que la geografía de nuestra patria es compleja, por eso cuando hay problemas de conectividad, el despliegue territorial de las autoridades es un problema, y por eso, además del envío de las alertas SAE, funcionarios de Carabineros, Fuerzas Armadas, Bomberos, Conaf, Senapred, recorren los diversos sectores para advertir directamente a la población cuando corresponde evacuar, sobre todo en las zonas rurales donde la señal no es la mejor.

"Insistimos en este sentido, en que una vez se reciba ya sea la alerta SAE o la instrucción de alguna de las autoridades pertinentes, tienen que evacuar inmediatamente”, indicó.

En la instancia, el jefe de Estado confirmó que a partir de este martes se empezarán a entregar viviendas de emergencia, comenzando con los vecinos afectados de la comuna de San Nicolás.

"Desde el gobierno central estamos trabajando y apurando al máximo todos los apoyos de emergencia. Mañana (martes), en el lugar donde primero tuvimos los incendios, ya se van a empezar a entregar viviendas de emergencia, que es San Nicolás", sostuvo.

"Acá se está trabajando lo más rápido posible con todos los recursos desplegados del Estado desde el primer minuto", cerró.

