Bono de recuperación y apoyo para agricultores: Gobierno anuncia ayudas tempranas para afectados por incendios

El Presidente Gabriel Boric constituyó el Comité de Ayudas Tempranas (CAT) tras los incendios que han afectado a las regiones de Ñuble y Biobío.

La instancia, que se activa ante la ocurrencia de una emergencia, desastre o catástrofe, estableció un paquete de ayudas destinadas a acompañar a las personas en la etapa inicial de la catástrofe.

Se entregará un bono de ayuda temprana a las familias afectadas, en dos tramos: $1.500.000 por afectación alta y $750.000 por afectación media.

El monto será depositado una única vez en la Cuenta RUT del jefe o jefa de hogar, o bien podrá cobrarse de manera presencial en sucursales de BancoEstado.

Para acceder al Bono se solicitará la aplicación previa de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). La Subsecretaría de Servicios Sociales será la encargada de generar y poner a disposición las nóminas de los hogares afectados que se les aplicó la FIBE.

Por otro lado, la Subsecretaría de Obras Públicas liderará las labores de remoción, retiro y disposición final de escombros. Actualmente, el Ministerio de Obras Públicas cuenta con 37 máquinas operativas en Ñuble y 74 en Biobío que ya se encuentran desplegadas apoyando estas labores en las zonas afectadas.

ALIMENTACIÓN ANIMAL Y APÍCOLA

Esta medida contempla, por una parte, la entrega de forraje para animales, consistente en 20 sacos de 25 kilos por persona afectada; y, por otra, la entrega de alimentación nutricional y suplemento proteico para apicultores, con un aporte valorizado en hasta $250.000, o bien un apoyo por el mismo monto destinado a la recuperación de sistemas productivos dañados, tales como sistemas de riego, infraestructura agrícola —incluidos galpones y establos— y cierres perimetrales.

Este apoyo estará dirigido tanto a usuarios como no usuarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap).

