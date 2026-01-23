Bono de Recuperación para damnificados de los incendios en el sur comenzará a ser entregado este sábado

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, confirmó que los pagos del Bono de Recuperación para las familias damnificadas por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío se iniciarán este sábado 24 de enero.

La ministra, en entrevista con Radio Cooperativa, detalló que se entregarán 750.000 pesos para casos de afectación media y 1.500.000 para aquellos con alta afectación, siendo este último el caso predominante según los catastros actuales.

"Es un bono de libre disposición para lo que las familias estimen necesario en esta primera etapa. El que quiera comprar una carpa o colchones para dormir en su sitio puede hacerlo, no hay ninguna restricción", aseguró la secretaria de Estado.

El beneficio, explicó Toro, contempla dos tramos económicos definidos por el nivel de daño registrado en el hogar.

Esta medida forma parte del plan de "Ayudas Tempranas" establecido por el Comité constituido por el Gobierno del Presidente Boric, diseñado para acompañar a las personas en la etapa inicial de la catástrofe y permitirles costear necesidades urgentes sin restricciones de uso.

Para acceder a este aporte, el requisito indispensable es haber completado la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). La ministra comentó que ya se han presentado cerca de 2.600 fichas.

Bajo esta premisa, la ministra indicó que “lamentablemente, un gran porcentaje, en el caso de los incendios de los hogares que han sido catastrados, son hogares con alta aceptación, con destrucciones por sobre el 89%”.

Según los datos constatados por la ministra, la primera nómina indica que alrededor de 2.205 hogares recibirán el apoyo por parte del gobierno en el primer pago. Además, aseguró que “en la medida en que se van aplicando más fichas FIBE, estas son ingresadas en nuevas nóminas que se van a pagar durante la próxima semana. Este es un bono que llega una sola vez y de libre disposición, para lo que las familias estimen necesario en esta en esta primera etapa”.

En el caso de extravío de los documentos, Toro explicó que “el Registro Civil y Banco Estado están haciendo esta renovación de los carnés de identidad y las tarjetas de Cuenta RUT en terreno”.

Respecto al ingreso del Ministerio de Vivienda para la reconstrucción, la encargada de Desarrollo Social explicó que tras el inicio del catastro de la ficha FIBE, se comenzó a aplicar la Ficha 2 para recopilar información más acabada y técnica con el fin de aplicarla en las futuras medidas.

Por otro lado, la ministra profundizó sobre el apoyo de entidades externas al gobierno, como es el caso de empresas privadas, influencers y personas de otras regiones, sobre lo cual agradeció el gesto pero que “también es relevante que esta ayuda pueda ser coordinada con los municipios, con los privados, también a través del Ministerio de Desarrollo Social”.

