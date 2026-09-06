Bomberos combaten violento incendio que afecta al Hotel Alto Nevados en Termas de Chillán

Un amplio operativo de emergencia se desplegó durante la tarde de este domingo en el sector de Termas de Chillán, luego de que un incendio afectara las instalaciones del Hotel Alto Nevados, ubicado en la comuna de Pinto, Región de Ñuble.

Los primeros antecedentes indican que las llamas se habrían concentrado en el último piso del establecimiento, situación que obligó a activar los protocolos de emergencia y evacuación mientras se desarrollaban las labores para controlar el fuego.

La magnitud de la emergencia motivó el desplazamiento de voluntarios de distintas compañías de Bomberos hasta el sector cordillerano.

En las labores participan equipos provenientes de Pinto, Coihueco y Chillán, además de otros organismos de emergencia que se encuentran apoyando el procedimiento.



Por el momento, no existe información oficial respecto de las circunstancias que habrían provocado el incendio, por lo que el origen del fuego deberá ser establecido una vez que las condiciones permitan realizar las diligencias correspondientes.

Tampoco se ha entregado hasta ahora un balance oficial sobre eventuales personas lesionadas producto de la emergencia.

Los equipos continúan trabajando en el Hotel Alto Nevados para controlar las llamas y evitar su propagación hacia otras dependencias del establecimiento.

La situación permanece en desarrollo y se espera que las autoridades y organismos de emergencia entreguen nuevos antecedentes respecto de la magnitud de los daños, posibles personas afectadas y las causas que originaron el incendio.

PURANOTICIA