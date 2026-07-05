Bombera de 20 años muere tras volcar carro bomba en La Araucanía

Una voluntaria de Bomberos falleció y otros cinco integrantes de la institución resultaron lesionados la mañana de este domingo, luego de que el carro bomba en el que se trasladaban sufriera un accidente mientras acudían a combatir un incendio estructural en la comuna de Teodoro Schmidt, en la Región de La Araucanía.

El hecho ocurrió cerca de las 10:30 horas de este domingo, cuando una unidad de emergencia de la Tercera Compañía de Barros Arana se dirigía hacia el sector rural de Huidima para responder a una alarma de incendio.

Por causas que deberán ser determinadas por la investigación, el conductor perdió el control del vehículo a la altura del sector Cancha El Escudo, en la ruta que conecta Nueva Imperial con Barros Arana.

Tras salir de la calzada, el carro bomba impactó un poste del tendido eléctrico y posteriormente volcó a un costado del camino, provocando un accidente de alta energía.

Como consecuencia del siniestro, una voluntaria de 20 años falleció en el lugar, mientras que otros cinco bomberos sufrieron diversas lesiones y recibieron atención de los equipos de emergencia.

Hasta el sitio del accidente concurrió personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, unidad que quedó a cargo de las diligencias para establecer la dinámica del hecho y determinar las causas del volcamiento.

PURANOTICIA