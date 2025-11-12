Boliviano en situación migratoria irregular fue sorprendido transportando una granada a bordo de un bus en Quillagua

Una operación conjunta entre Aduanas y Carabineros permitió la detención de un pasajero que trasladaba una granada en un bus interprovincial, en el sector de Quillagua, región de Tarapacá.

El hecho se originó durante una revisión rutinaria efectuada por personal de Aduanas en el Control de Quillagua, donde se detectó un artefacto “de similar apariencia a una granada” debajo de uno de los asientos del vehículo. Ante el hallazgo, se solicitó la presencia de Carabineros para adoptar el procedimiento correspondiente y evacuar a los pasajeros, con el fin de resguardar su integridad física.

Una vez en el lugar, efectivos de la Tenencia Quillagua lograron identificar al hombre que portaba el artefacto. Se trataba de un ciudadano de nacionalidad boliviana, quien se encontraba en situación irregular en el país. Según el reporte policial, el sujeto reconoció que “entregaría la granada en Calama a cambio de una retribución económica”.

Ante la gravedad del hallazgo, personal especializado del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Tarapacá se trasladó hasta el sector para realizar el levantamiento del artefacto. En el procedimiento se efectuó la fijación fotográfica y se trabajó “conforme a las pautas operacionales institucionales, correspondiente a procedimientos de hallazgo de explosivos de uso militar”.

La granada fue asegurada y trasladada hasta el cuartel del GOPE, donde será periciada y posteriormente destruida.

