BancoEstado activa plan de apoyo financiero para damnificados por incendios en Ñuble y Biobío

Frente al avance de los incendios forestales en la zona centro-sur del país, BancoEstado anunció este martes la activación inmediata de un plan de apoyo financiero dirigido a familias y empresas afectadas en las regiones de Ñuble y Biobío.

La medida, que toma como referencia los apoyos desplegados tras las emergencias registradas en 2023 y 2024, busca aliviar de manera rápida la presión económica que enfrentan quienes han resultado damnificados por la emergencia.

En el caso de las personas naturales, el banco informó la implementación de una serie de facilidades, entre ellas la postergación de hasta seis cuotas en créditos de consumo, la postergación de hasta seis dividendos en créditos hipotecarios y la renovación automática de las líneas de crédito durante el primer semestre de 2026, con el fin de evitar interrupciones en el acceso a financiamiento. Según la entidad, el objetivo es “entregar alivio financiero en el corto plazo, permitiendo a las familias afectadas enfrentar la emergencia con mayor holgura”.

El plan también considera un conjunto de apoyos específicos para el sector productivo local, uno de los más golpeados por los incendios. Para micro, pequeñas y medianas empresas, BancoEstado dispondrá la postergación de hasta seis cuotas en créditos comerciales y contratos de leasing, mecanismos especiales para créditos con garantía estatal que permitan mantener la vigencia de dicha garantía, opciones de renegociación y reestructuración de deudas según la situación de cada cliente, la postergación de hasta seis dividendos en créditos hipotecarios asociados a actividades productivas y la renovación automática de líneas de crédito durante el primer semestre de 2026.

Desde la institución recalcaron que mantener operativas las herramientas de capital de trabajo resulta clave en este escenario. Por ello, se aplicarán mecanismos especiales en créditos con garantía estatal y se asegurará la renovación automática de las líneas de crédito para apoyar la continuidad de las actividades económicas.

Respecto de los requisitos, BancoEstado precisó que podrán acceder a estos beneficios los clientes de los segmentos Personas o Mipymes que residan en las comunas afectadas. Además, deberán haber estado al día en el pago de sus productos al 31 de diciembre de 2025 y, al momento de solicitar la postergación, el crédito no podrá presentar una mora superior a 45 días. Para formalizar la solicitud, la dirección registrada deberá corresponder a la zona de catástrofe y se exigirá la firma de una declaración jurada simple de afectación, junto con la Ficha de Catástrofe para Mipyme cuando corresponda.

Junto a las medidas financieras, el banco informó que ya se encuentran en marcha diversas acciones operativas y de apoyo social. Entre ellas destacan la entrega de información y orientación a clientes a través de canales digitales, el cierre preventivo de sucursales en Penco y Tomé para resguardar la seguridad de clientes y trabajadores, el despliegue de tres vehículos de BancoEstado Móvil para atención en terreno, la atención excepcional a clientes que hayan perdido su cédula de identidad mediante protocolos de contingencia, la activación de protocolos especiales de seguros con procesos de liquidación acelerados y el contacto directo con las familias de clientes fallecidos para orientar y activar oportunamente los seguros y beneficios correspondientes.

