Balance sistema frontal en el sur del país: Remociones en masa, anegamientos y daños en casas

La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, entregó un balance del sistema frontal que ha dejado fuertes lluvias entre las regiones de Maule y Los Lagos.

De acuerdo con la información proporcionada por las Direcciones Regionales del Senapred, se reportan los siguientes antecedentes y novedades:

La Araucanía

Comuna de Pucón: Durante la presente jornada se mantienen suspendidas las clases en los establecimientos educacionales municipales de la comuna.

Los Ríos

Comuna de Corral:

Ruta T-400: Remoción en masa de sector La Rama, situación solucionada.

Cerro La Marina: Remoción en masa frente a servicentro, situación solucionada.

Sector San Juan: Anegamiento de viviendas, preliminarmente sin afectación. Personal municipal trabaja en el lugar.

Sector Corral Bajo: Aluvión en quebrada Yerbas Buenas, 4 viviendas con daño menor y 1 en evaluación, se mantiene en catastro la cantidad de personas afectadas. Además se reportan 4 vehículos con daños menores.

Sector Colún: crecida en estero, en desarrollo. Sin peligro a viviendas.

Sector Palo Muerto: Deslizamiento de material en ruta (en desarrollo).

Sector Los Alerces: Deslizamiento de material sobre la calzada (en desarrollo).

Comuna de Valdivia:

Sector urbano: Anegamiento de calles en distintos puntos de la comuna de Valdivia, con personal municipal atendiendo cada situación.

Sector Cayumapu: Remoción en masa en Ruta T-202. Vialidad se encuentra evaluando la situación.

Sector Las Canteras: Remoción en masa sobre vivienda, con daños aún por evaluar. Al momento, 3 personas afectadas.

Sector Las Ánimas: 1 vivienda anegada, personal municipal trabajando.

Comuna de Mariquina:

Sector urbano: 1 vivienda anegada, trabaja bomberos.

Diversos sectores: Caída de árboles en la Ruta T-230, anegamiento de calles (sector urbano) y 1 posta anegada (sector Ciruelos), todas situaciones solucionadas.

Comuna de Panguipulli:

Ruta CH-203: Remoción en masa en el kilómetro 107 de la ruta, que afecta solo la ciclovía y no la ruta principal. Trabaja personal municipal.

Comuna de La Unión:

Sector Huieicolla: Interrupción de ruta por crecida del estero (en desarrollo).

Comuna de Los Lagos:

Sector urbano: Calles anegadas, atendidas por personal municipal y bomberos. 5 viviendas y 1 jardin infantil anegados, trabajando personal municipal.

Comuna de Lanco:

Sector urbano: 4 viviendas anegadas.

Los Lagos

Comuna de San Juan de La Costa: Desborde de Estero Playanaquil, que atravesó la calzada y generó afectación a 1 vivienda. Personal municipal se encuentra asistiendo a los propietarios.

Comuna de Puyehue: Caída de árboles en Ruta 215, situación solucionada por Carabineros.

Comuna de Maullín: Socavón en el kilómetro 57 de la Ruta C-860, Vialidad realizará visita técnica para determinar medidas.

Comuna de Hualaihué: Socavamiento en tramo de Ruta 7 (sector Río Cholgo), Vialidad realizará visita técnica para determinar medidas.

Comuna de Futaleufú: Presencia de hielo en calzada del kilómetro 20 de la Ruta CH-231 provocó múltiples despistes de vehículos, sin personas lesionadas. Solucionado por Vialidad, tránsito habilitado con precaución.

Comuna de Puerto Varas:

Ruta CH-225: Deslizamiento de material sobre la ruta (sector La Ventana/La Máquina), tránsito restringido para turistas, habilitado para residentes y vehículos de emergencia.

Vicente Perez Rosales: Del mismo modo se encuentra cerrado de manera temporal el Paso Fronterizo Vicente Perez Rosales, mientras se encuentran cerrados desde el lunes 06 de julio los sectores Saltos del Petrohué y Senderos Petrohué, Ensenada, La Picada, Laguna Verde y Volcán Osorno del Parque Nacional Vicente Perez Rosales.

INFORMACIÓN SECTORIAL

Según los antecedentes proporcionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a las 19:00 horas se reporta lo siguiente:

REGIÓN NÚMERO TOTAL DE CLIENTES SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO Maule 502 Ñuble 124 Biobío 646 La Araucanía 5.530 Los Ríos 661 Los Lagos 2.250 Total 9.713

Cabe mencionar, que estos cortes de energía eléctrica no necesariamente tienen como origen el Sistema frontal.

PURANOTICIA