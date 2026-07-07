Balance sistema frontal en el sur del país: Remociones en masa, anegamientos y daños en casas

Cerca de 10 mil personas se encuentran sin suministro eléctrico por las fuertes lluvias que se han registrado en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, entregó un balance del sistema frontal que ha dejado fuertes lluvias entre las regiones de Maule y Los Lagos.
De acuerdo con la información proporcionada por las Direcciones Regionales del Senapred, se reportan los siguientes antecedentes y novedades:
Comuna de Pucón: Durante la presente jornada se mantienen suspendidas las clases en los establecimientos educacionales municipales de la comuna.
Comuna de Corral:
Ruta T-400: Remoción en masa de sector La Rama, situación solucionada.
Cerro La Marina: Remoción en masa frente a servicentro, situación solucionada.
Sector San Juan: Anegamiento de viviendas, preliminarmente sin afectación. Personal municipal trabaja en el lugar.
Sector Corral Bajo: Aluvión en quebrada Yerbas Buenas, 4 viviendas con daño menor y 1 en evaluación, se mantiene en catastro la cantidad de personas afectadas. Además se reportan 4 vehículos con daños menores.
Sector Colún: crecida en estero, en desarrollo. Sin peligro a viviendas.
Sector Palo Muerto: Deslizamiento de material en ruta (en desarrollo).
Sector Los Alerces: Deslizamiento de material sobre la calzada (en desarrollo).
Comuna de Valdivia:
Sector urbano: Anegamiento de calles en distintos puntos de la comuna de Valdivia, con personal municipal atendiendo cada situación.
Sector Cayumapu: Remoción en masa en Ruta T-202. Vialidad se encuentra evaluando la situación.
Sector Las Canteras: Remoción en masa sobre vivienda, con daños aún por evaluar. Al momento, 3 personas afectadas.
Sector Las Ánimas: 1 vivienda anegada, personal municipal trabajando.
Comuna de Mariquina:
Sector urbano: 1 vivienda anegada, trabaja bomberos.
Diversos sectores: Caída de árboles en la Ruta T-230, anegamiento de calles (sector urbano) y 1 posta anegada (sector Ciruelos), todas situaciones solucionadas.
Comuna de Panguipulli:
Ruta CH-203: Remoción en masa en el kilómetro 107 de la ruta, que afecta solo la ciclovía y no la ruta principal. Trabaja personal municipal.
Comuna de La Unión:
Sector Huieicolla: Interrupción de ruta por crecida del estero (en desarrollo).
Comuna de Los Lagos:
Sector urbano: Calles anegadas, atendidas por personal municipal y bomberos. 5 viviendas y 1 jardin infantil anegados, trabajando personal municipal.
Comuna de Lanco:
Sector urbano: 4 viviendas anegadas.
Comuna de San Juan de La Costa: Desborde de Estero Playanaquil, que atravesó la calzada y generó afectación a 1 vivienda. Personal municipal se encuentra asistiendo a los propietarios.
Comuna de Puyehue: Caída de árboles en Ruta 215, situación solucionada por Carabineros.
Comuna de Maullín: Socavón en el kilómetro 57 de la Ruta C-860, Vialidad realizará visita técnica para determinar medidas.
Comuna de Hualaihué: Socavamiento en tramo de Ruta 7 (sector Río Cholgo), Vialidad realizará visita técnica para determinar medidas.
Comuna de Futaleufú: Presencia de hielo en calzada del kilómetro 20 de la Ruta CH-231 provocó múltiples despistes de vehículos, sin personas lesionadas. Solucionado por Vialidad, tránsito habilitado con precaución.
Comuna de Puerto Varas:
Ruta CH-225: Deslizamiento de material sobre la ruta (sector La Ventana/La Máquina), tránsito restringido para turistas, habilitado para residentes y vehículos de emergencia.
Vicente Perez Rosales: Del mismo modo se encuentra cerrado de manera temporal el Paso Fronterizo Vicente Perez Rosales, mientras se encuentran cerrados desde el lunes 06 de julio los sectores Saltos del Petrohué y Senderos Petrohué, Ensenada, La Picada, Laguna Verde y Volcán Osorno del Parque Nacional Vicente Perez Rosales.
Según los antecedentes proporcionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a las 19:00 horas se reporta lo siguiente:
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REGIÓN
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NÚMERO TOTAL DE CLIENTES SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO
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Maule
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502
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Ñuble
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124
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Biobío
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646
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La Araucanía
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5.530
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Los Ríos
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661
|
Los Lagos
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2.250
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Total
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9.713
Cabe mencionar, que estos cortes de energía eléctrica no necesariamente tienen como origen el Sistema frontal.
PURANOTICIA