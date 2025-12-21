Balacera frente a cárcel El Manzano deja un herido en Concepción

Un violento tiroteo se registró la tarde de este domingo en las afueras del Complejo Penitenciario Biobío, conocido como ex Cárcel El Manzano, en la comuna de Concepción. El hecho dejó a un hombre herido por impacto de bala en una de sus piernas, generando alarma entre las personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el incidente se produjo mientras un grupo de personas hacía fila para ingresar como visita al recinto penal. En ese contexto, se habría originado una discusión que escaló rápidamente a un ataque armado.

Testigos relataron que dos sujetos extrajeron armas de fuego y dispararon en reiteradas ocasiones contra el grupo, para luego darse a la fuga en dirección desconocida. La intensidad del ataque quedó en evidencia por la cantidad de disparos efectuados en pocos segundos.

La situación fue advertida incluso por auditores de una radio local, uno de los cuales llamó en vivo para alertar sobre lo ocurrido. “Se escucharon entre 10 y 15 disparos casi seguidos”, señaló, reflejando la gravedad del episodio.

Hasta el lugar concurrió personal de Carabineros, que adoptó el procedimiento correspondiente y dio inicio a un operativo para dar con el paradero de los responsables. En tanto, el hombre herido fue trasladado a un centro asistencial, fuera de riesgo vital, mientras se investigan las circunstancias exactas del ataque.

