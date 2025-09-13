Avión bimotor cayó en comuna de El Olivar, al sur de Rancagua: Cuatro personas heridas

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que un avión bimotor cayó este sábado en la madrugada en un sector residencial en la comuna de El Olivar, a 10 kilómetros al sur de Rancagua, con el resultado de cuatro personas lesionadas, al parecer ninguna de gravedad.

Según la DGAC, se trata de un bimotor Beechcraft, matrícula CC-AHN, que había despegado desde Puerto Montt a Santiago. El aparato sufrió una falla y el piloto debió realizar un aterrizaje de emergencia. Expertos de la DGAC se dirigen al lugar para iniciar la investigación.

La nave cayó en un sector residencial junto al cierre perimetral de una vivienda. Los ocupantes de la nave fueron atendidos en el mismo lugar por el SAMU y luego trasladados al Hospital Regional de Rancagua. Aún no se ha informado sobre su condición ni identidades.

La Fiscalía de Flagrancia de O'Higgins instruyó la concurrencia de peritos especializados para esclarecer las circunstancias del hecho, en tanto que funcionarios de la DGAC concurren al lugar para realizar los peritajes técnicos de su especialidad.

