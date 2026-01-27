Autorizan la demolición de vivienda y bodega ubicadas al interior de predio de Julia Chuñil en Máfil

El Juzgado de Garantía de Los Lagos acogió la solicitud de Fiscalía para demoler la vivienda y la bodega en el predio donde se desarrollan las diligencias en búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil.

Esto, para realizar nuevas diligencias por el caso de la mujer que fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, en la región de Los Ríos.

El juez Andrés Riveros señaló que “es evidente que dichas diligencias conllevan la afectación del derecho a la propiedad, razón por la cual es evidente que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo noveno del Código Procesal Penal se requiere autorización judicial para efectos de realizar esas diligencias”.

“Estimando el tribunal que efectivamente aquellas son esenciales para la investigación. El tribunal, conforme a lo dispuesto en el artículo anteriormente indicado, va a autorizar la realización de diligencias en dicho predio consistente en el desarme total o parcial de estructuras, construcciones, cobertizos, bodegas u otras edificaciones existentes”, resolvió el juez.

En tanto, la abogada de los hijos de Julia Chuñil, Karina Riquelme, no se mostró en contra de esta decisión, pero pidió que se aclarará “la fundamentación, el número de muestras, porque en otras oportunidades también se han solicitado diligencias en base a muestras biológicas que no han dado positivo a sangre humana”.

Cabe señalar que los hijos de Julia Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, se mantienen con arresto domiciliario nocturno tras ser formalizados en la investigación por la desaparición y eventual muerte de la activista.

En tanto, Javier Troncoso Chuñil se encuentra en prisión preventiva tras ser acusado como supuesto autor material del parricidio de su madre.

