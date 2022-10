Autoridades llaman a la responsabilidad en la conducción durante traslados por fin de semana largo

En la víspera de último fin de semana largo del año 2022, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso, Benigno Retamal, junto a la seremi de Gobierno, María Fernanda Moraga y el Jefe de la V Zona de Carabineros, General Edgar Jofré, encabezaron un operativo de control de velocidad efectuado por Carabineros en la ruta 68.

En la oportunidad, las autoridades hicieron un llamado especialmente a los conductores a tomar medidas de precaución para prevenir siniestros de tránsito, los que tienden a incrementarse durante las festividades al aumentar conductas de riesgo como el exceso de velocidad y el consumo de alcohol.

El Seremi Retamal manifestó que "es una festividad bastante larga y queremos que sean cuatro días muy agradables para las familias y no queremos tener hechos que lamentar. Desgraciadamente, durante el año pasado en esta fecha tuvimos cuatro víctimas fatales y este año el desafío es que no tengamos víctimas que lamentar. Para ello necesitamos la responsabilidad de los conductores, respetando las medidas de tránsito, los límites de velocidad, no utilizando distractores viales, usando las medidas de seguridad. Además, desplegaremos un contingente importante de fiscalizadores, tanto de Carabineros como de nuestro Ministerio y trabajaremos en conjunto para realizar controles, ya que sabemos que es en estas fechas cuando aumentan las conductas de riesgo y las incivilidades que finalmente pueden desencadenar tragedias".

La Vocera Regional, María Fernanda Moraga, reiteró el llamado a planificar este fin de semana largo: “Llamamos a tomar las precauciones, no sólo en el transporte sino en la seguridad en general. Nosotros tenemos altas expectativas, éste es el último fin de semana largo del año, pero con esto damos inicio también a la temporada alta en nuestra región, esperamos el ingreso de 350 mil visitantes y un egreso de 90 mil personas que van a ir a otros destinos turísticos, además, tenemos aproximadamente un 70% de la capacidad hotelera copada y eso nos pone contentos porque habla también de la reactivación económica en comparación con años anteriores en nuestra región".

Durante el mismo fin de semana en 2021, la región de Valparaíso registró 125 siniestros de tránsito, 4 personas fallecidas y 62 lesionadas. Los fallecidos correspondieron a 3 personas que viajaban en calidad de pasajeros y 1 como conductor. Tres de los siniestros con resultado fatal se debieron a la velocidad imprudente.

Precisamente sobre dichas estadísticas se refirió el General Edgar Jofré: “La primera causa de los accidentes fue no estar atentos a las condiciones del tránsito, la segunda fue el exceso de velocidad y la tercera el consumo de alcohol y drogas. La mejor recomendación preventiva que podemos hacer en esta fecha es que las personas justamente saquen de su conducta estas tres acciones”.

La autoridad de Carabineros agregó que “junto con el seremi de Transportes y Senda vamos a estar controlando y fiscalizando distintos puntos de la región, el tránsito no sólo en carretera sino también diversos puntos de las zonas urbanas, para que las personas puedan realizar su visita a la región y esperamos que sea muy buena, en forma tranquila y que ojalá al retorno lo puedan hacer sin novedades”.

Por su parte, María Victoria Contreras, representante de la Dirección Regional de SENDA, señaló que “las conductas del consumo de alcohol y drogas son incompatibles con la conducción de vehículos, por ende, debemos tener cuidado y tomar buenas decisiones que nos permitan cuidarnos”. Contreras añadió que “como SENDA vamos a reforzar los operativos de Tolerancia Cero y también junto con las oficinas comunales vamos a estar realizando algunas actividades preventivas”.

PURANOTICIA