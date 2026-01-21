Autoridades descartan ataque a disparos contra bomberos que combatían incendios en Concepción

Las diligencias realizadas tras la denuncia de Bomberos por eventuales disparos durante el combate de un incendio forestal en Concepción llevaron a las autoridades a descartar, por ahora, la existencia de un ataque armado en el sector Puente 3, a la altura de Las Pataguas, en la Región del Biobío.

Así lo informó el jefe de la Defensa Nacional en la zona, el almirante Edgardo Acevedo, quien explicó que los antecedentes recopilados hasta el momento no permiten confirmar un hecho de esa naturaleza.

“El ataque está en proceso de análisis, pero el ataque en sí no existió, según los antecedentes que nosotros tenemos”, señaló la autoridad.

De acuerdo con lo expuesto, el reporte inicial de Bomberos daba cuenta de ruidos que “a su parecer podrían ser identificados como disparos”, además de la presencia de vehículos que no serían habituales en el área donde se desarrollaban las labores de emergencia.

Sin embargo, Acevedo precisó que tras las verificaciones realizadas no se encontraron elementos que respalden un ataque, subrayando que “no hay personal herido, no hay impacto balístico en ninguno de los carros y no hay evidencia tampoco en el terreno”.

