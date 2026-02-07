Autoridades decretan Botón Rojo en el Bío Bío ante aumento del peligro de incendios

Las autoridades forestales activaron el estado de Botón Rojo en tres comunas de la provincia del Bío Bío, ante el alto riesgo de incendios forestales provocado por condiciones climáticas y ambientales adversas, escenario que también se replica en otras zonas del país.

La medida rige actualmente en las comunas de Mulchén, Negrete y Alto Bío Bío, donde se ha detectado un aumento significativo en la probabilidad de ocurrencia y propagación de siniestros, especialmente en sectores con alta carga de vegetación y zonas rurales.

El director (s) de Conaf Bío Bío, Alberto Bordeu, confirmó la activación del Botón Rojo en estas localidades y advirtió que las condiciones más complejas podrían registrarse durante la jornada de este sábado, lo que mantiene en alerta a los equipos de emergencia y brigadas forestales.

En paralelo, las autoridades informaron que a nivel nacional ya son seis las regiones que se encuentran bajo esta alerta preventiva, reflejando un escenario de riesgo extendido de incendios forestales en distintas zonas del territorio.

Desde Conaf reiteraron el llamado a la prevención y al autocuidado, instando a la población a evitar la quema de basura, extremar las precauciones en el uso de maquinaria que pueda generar chispas y mantener conductas responsables, con el fin de reducir la ocurrencia de emergencias forestales durante los días de mayor peligro.

PURANOTICIA