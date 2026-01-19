Aumentan a 20 los fallecidos por los incendios forestales en el sur: seis han sido identificados por el SML

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, entregó información por los incendios forestales que afectan a la zona centro y sur del país.

En el último balance desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el secretario de Estado dio a conocer que el número de fallecidos por la emergencia aumentó a 20.

"Podemos informar, en primer lugar, que lamentablemente tenemos un nuevo fallecido, de esta manera son 20 las personas que han fallecido como consecuencia de estos incendios", indicó la autoridad.

De ese total, 19 corresponden a la región del Biobío, mientras que una de Ñuble.

De las 20 personas que han perdido la vida, seis han sido identificadas por el Servicio Médico Legal (SML). Con el resto de los fallecidos se están realizando los peritajes correspondientes.

Elizalde agregó que "tenemos 573 personas albergadas. Hemos señalado que esta es una cifra fluctuante, porque, por regla general, cuando se evacúa una zona, las personas van a un albergue, pero después se trasladan hasta otros lugares”.

Elizalde también confirmó que se mantiene el toque de queda para Lirquén; mientras que para Nacimiento, Laja y Penco rige a partir de las 20:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente.

