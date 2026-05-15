Atentado en Contulmo: queman vivienda y dejan lienzo en apoyo a imputados por caso Molino Grollmus

Un nuevo atentado incendiario se registró durante la madrugada de este viernes en la macrozona sur, esta vez en la comuna de Contulmo, Región del Biobío, donde desconocidos incendiaron una vivienda deshabitada y dejaron un lienzo alusivo al juicio por el caso del Molino Grollmus.

El ataque ocurrió en el kilómetro 42 de la ruta que conecta Contulmo con Cañete, en la Provincia de Arauco. Hasta ahora, se desconoce la identidad de los propietarios del inmueble, que resultó completamente destruido por las llamas.

En el lugar, los responsables abandonaron un saco de papas con una leyenda en la que se exigía la libertad de los 19 integrantes de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) que actualmente enfrentan un juicio por el ataque al Molino Grollmus, ocurrido el 29 de agosto de 2022 en la comuna de Contulmo. El recinto patrimonial tenía más de 100 años de antigüedad.

Respecto de este nuevo hecho de violencia, el delegado presidencial provincial de Arauco, Pedro Marileo, afirmó que “como Gobierno, condenamos de manera categórica cualquier acto de violencia que atente contra la seguridad y tranquilidad en la provincia de Arauco”.

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