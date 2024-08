Atentado al cableado eléctrico provocó cortes de luz en Rinconada a minutos de emitirse reportaje sobre irregularidades en el Municipio

Completamente caótica es la situación que está enfrentando actualmente la administración del alcalde Juan Galdámes Carmona en la comuna de Rinconada; esto, a raíz de las graves irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República, lo que ha motivado que el Ministerio Público inicie una investigación que incluso tiene al jefe comunal cercano a Chile Vamos como imputado.

Hace algunos meses, la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado inició una indagatoria en el Municipio de Rinconada por unas compras millonarias de terrenos, las cuales se materializaron a través de sobreprecios, pues incluso se llegaron a pagar hasta un 3.000% o 1.100% por encima de los avalúos en dos de estos paños.

Pero eso no es todo, pues también se detectaron problemas relacionados a la contratación de una empresa, vía licitación por $1.200 millones, la cual poco y nada hizo en la comuna, situación comparada por fuentes de Puranoticia.cl en la casa edilicia como lo que ocurrió con las fundaciones en el caso «Convenios». A ello se suman otras situaciones irregulares en patentes de alcoholes y tratos directos.

Todos estos antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, que dio inicio a una serie de indagatorias, las cuales terminaron con el alcalde Juan Galdámes siendo declarado como imputado en la causa. De hecho, se realizaron allanamientos en la Municipalidad de Rinconada, instancia donde incautaron el teléfono celular, el notebook personas y una serie de archivos del jefe comunal.

Pero sin importar aquello, ni siquiera atendiendo la denuncia presentada por concejales ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso en la que solicitaron su remoción, Galdámes manifestó su intención de competir por la reelección en las municipales de octubre, instancia en la que ya fue oficializado por el Servicio Electoral (Servel) como candidato independiente, en cupo otorgado por Chile Vamos.

Y es que a pesar de ya ser candidato a la Alcaldía, los problemas continúan en su administración. Esto, debido a que un equipo periodístico del programa «¿Hasta Cuándo?», de Mega, ha comenzado a investigar lo ocurrido, teniendo en cuenta que la cuestionada autoridad busca la reelección. Por esto acudieron a una sesión del Concejo Municipal, donde los profesionales fueron agredidos por asesores del Alcalde.

La periodista y presentadora del programa, Natasha Kennard, explicó que "tratamos de hablar con él. Le decimos: 'Alcalde, ¿nos puede dar un poco de su tiempo? Es súper importante que lo haga en un proceso de reelección. Usted busca estar de nuevo como líder de la comuna de Rinconada y es importante que aclare todas estas acusaciones'". A ello, agregó que lo ocurrido fue "realmente muy agresivo. Jamás esperé que ir a buscar un Alcalde para entender y buscar su aclaración del caso, terminaría así".

Pero increíblemente, esto no es todo... Este domingo 18 de agosto, a las 22:30 horas, Mega emitía el programa donde se iban a dar a conocer detalles acerca de las irregularidades detectadas por la Contraloría e investigadas por el Ministerio Público, con entrevistas y otras evidencias. Sin embargo, faltando un minuto para aquello, un atentado al tendido eléctrico corto la luz en gran parte de la comuna.

La empresa Chilquinta informó al respecto que "el domingo 18 de agosto, a las 22:29 horas, registramos un corte de suministro eléctrico en Rinconada de Los Andes, que afectó a 4.212 clientes de los sectores de Valle Alegre, Tabolango, Los Faroles, Casuto y parte de la carretera San Martín, correspondiente al 83,5% de los hogares de la comuna. Tras la inspección realizada por nuestro equipo de atención en terreno, se verificó que la interrupción fue originada por objetos en la red, siendo reestablecido el servicio a las 23:24 horas".

"FUE UN ATENTADO"

Esta insólita situación fue consultada por Puranoticia.cl al concejal Juan Castillo Valle, quien explicó que "se iba a emitir el programa el domingo a las 22:30 y curiosamente un atentado en la comuna, donde tiraron cables al tendido eléctrico, produjo un cortocircuito que dejó a oscuras a distintos sectores, faltando dos minutos para que se emtiera el programa. El atentado fue reconocido por Chilquinta, como proveedor de energía, entonces la comuna se quedó sin luz y no pudo ver el reportaje, aunque Mega repitió un extracto del reportaje al otro día".

Acerca de las responsabilidades detrás de este hecho, comentó que "lo mío es meramente especulación porque no podría dar certezas de quién hizo el atentado. Pero como dice el Bombo Fica es bien sospechoso. Es bien curioso que faltando dos minutos para que se emita el programa la comuna sufra un atentado".

Respecto a las agresiones al equipo del canal, señaló que "lo que pasa es que el Concejo ha sido bastante polémico y difícil, entonces uno trata de ir bien distante porque no es grato el ambiente en el Concejo Municipal. Los periodistas de Mega no sabían eso, porque deben estar acostumbrados a entrevistar solamente, y desconocían que hay agresividad, porque el tema es violento y agresivo. Entonces ellos pensaban que el Alcalde les daría una nota, una entrevista, pero la cosa no fue así".

Cabe hacer presente que el concejal Castillo es candidato a la Alcaldía de Rinconada, como carta independiente en el pacto oficialista «Chile Contigo Mejor». Desde esta posición indicó a Puranoticia.cl que "hoy existe la oportunidad para hacer las cosas bien y no seguir enfrentando este tipo de situaciones, que son de un plano de antes. El Alcalde actual ya cumplió una etapa, está del año '80 y debe darle espacio a otras generaciones, a otras personas que tienen ganas y que transparenten el uso de recursos públicos para que no existan dudas de parte de la ciudadanía. Ahora, yo sé que él tiene un liderazgo y hay personas que están con él, pero creemos con convicciones que podemos hacer las cosas mejor que él. Es lo que proponemos".

PURANOTICIA