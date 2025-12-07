Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Ataque incendiario destruye vivienda deshabitada en Cañete y la Resistencia Mapuche Lafkenche se adjudica el hecho

Ataque incendiario destruye vivienda deshabitada en Cañete y la Resistencia Mapuche Lafkenche se adjudica el hecho

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

La casa quedó totalmente consumida por las llamas. En el lugar se encontró un lienzo relacionado con la Resistencia Mapuche Lafkenche, según informó la PDI.

Ataque incendiario destruye vivienda deshabitada en Cañete y la Resistencia Mapuche Lafkenche se adjudica el hecho
Domingo 7 de diciembre de 2025 13:32
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un nuevo ataque incendiario se registró durante la madrugada de este domingo en el sector Mirador de Peleco, en la comuna de Cañete, Región del Biobío. Según información policial, un grupo indeterminado de sujetos ingresó a un predio particular y prendió fuego a una vivienda que se encontraba deshabitada, la cual terminó completamente destruida por las llamas.

El subprefecto Carlos Henríquez, jefe de la Bipe Cañete de la Policía de Investigaciones, confirmó que “en la madrugada, un grupo de personas ingresó a un predio particular para siniestrar una casa, la cual se encontraba deshabitada”.

Al interior del sitio del suceso, personal especializado encontró un lienzo con una adjudicación étnica atribuida a la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), lo que refuerza la hipótesis de un ataque intencional.

Equipos de la PDI realizan peritajes para determinar la dinámica del hecho, identificar a los responsables y establecer si existen vínculos con otros ataques registrados en la zona en el último tiempo.

PURANOTICIA 