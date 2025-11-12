Ataque incendiario destruye maquinaria y vehículos en un predio en Contulmo: Se encontró escrito reivindicativo de la WAM

Un nuevo ataque incendiario en la Macrozona Sur dejó maquinaria forestal destruida en la comuna de Contulmo, región del Biobío.

El hecho ocurrió durante la jornada de este miércoles en el predio El Peral, perteneciente a Forestal Arauco, donde “sujetos desconocidos realizaron el atentado”, según informó Carabineros.

Como consecuencia del ataque, dos camiones y una máquina tipo Bell fueron completamente consumidas por las llamas. Además, una camioneta resultó con daños en sus parabrisas producto del mismo incidente. No se registraron personas lesionadas.

Tras recibir la alerta, personal policial se trasladó al lugar, despejó la vía y revisó el perímetro afectado. En ese contexto, los efectivos hallaron una pancarta atribuida al grupo Weichan Auka Mapu (WAM), “en la cual se adjudicaba la acción”.

Personal especializado de Carabineros se encuentra en el lugar realizando distintas diligencias para identificar y dar con el paradero de los responsables.

(Imagen: @cristian_arayal)

PURANOTICIA