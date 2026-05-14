Ataque incendiario deja dos camiones forestales quemados en un fundo en Victoria

La Confederación Nacional Dueños de Camiones de Chile (CNDC) denunció este jueves un nuevo atentado incendiario a dos camiones en Victoria, región de La Araucanía, y llamó al Gobierno a cumplir su compromiso de terminar con la violencia.

En la red social X, la CNDC publicó: “Llamamos a la autoridad a cumplir su palabra de poner fin al violentismo. No podemos seguir en lo mismo”.

El atentado ocurrió en los terrenos del fundo San Gregorio, ubicado en el kilómetro 20 de la ruta R-570, en el camino a las Termas de Tolhuaca.

Los camiones quemados prestaban servicios a la empresa forestal Comaco y el teniente coronel Raúl Quintanilla, prefecto (s) de la Prefectura Malleco, detalló que los trabajadores y víctimas de este ataque denunciaron que sujetos con pasamontañas los intimidaron con armas de fuego, para luego, usando líquido acelerante, prender fuego a los vehículos.

El representante legal de la empresa de camiones, Daniel Alveal, contó que los dos conductores del vehículo prestaron declaraciones en la Cuarta Comisaría de Victoria.

“Para nosotros esto es lamentable porque somos una empresa nueva; recién vamos a cumplir aproximadamente 2 años prestándole servicio a Comaco. Hemos estado trabajando con comunidades acá”, afirmó.

Añadió que “nosotros igual somos gente de la etnia mapuche que estamos trabajando en este rubro y son camioneros de pocos recursos. No hay aquí una tremenda empresa prestando el servicio a una empresa externa, somos gente que salimos todos los días a trabajar y queremos llegar a la casa con el sustento y el pan a la casa”.

De momento no se reportan personas detenidas por este hecho y la Fiscalía instruyó las diligencias al OS9 y Labocar de Carabineros.

(Imagen: @aprachile)

PURANOTICIA